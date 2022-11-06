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目標台積電他憂「大學成績不好怎辦？」 過來人曝一方法補救

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO擔心大學成績不好，會影響到畢業後的出路。 圖／ingimage
原PO擔心大學成績不好，會影響到畢業後的出路。 圖／ingimage

大學成績不好是否會影響未來出路？有網友在Dcard表示自己正在讀研究所，但大學時成績不是很好，自己畢業後又想以台積電美光製程為目標，擔心大學成績會影響找工作，因此想問問鄉民們該怎麼辦，而多數人都提供一個方法來補救。

原PO貼文透露自己畢業於輔仁大學，現在就讀成大理工研究所（非電類），論文的內容方向與薄膜和材料有關。他說因為最近看到學長姐在應徵預聘，而自己也考慮畢業後以台積或美光製程為目標，雖然設定了目標，但他卻擔心自己大學時成績不太好，恐會影響到未來的出路。

對此，原PO也提出兩個問題，希望鄉民們給他一些意見，「1.大學成績不好是否會影響很大？（我半導體物理、工程數學、甚至普物都有重修過）、2.另外有沒有補救方法？」

貼文引來不少討論，「其實沒差吧…我男友中興機械，普物跟工數都重修過，現在一樣在中科當台積製程」、「非電資沒差，成績好不好都是去產線」、「還好吧，看你怎麼面試，跟有沒有亮點、paper獎項之類」、「你這學經歷80%當設備，20%當製程，沒人在意你的成績啦」、「絕對是會影響面試機會，甚至是錄取與否的，就算碩班成績有拉回來，大學時期的成績還是會被面試官highlight（點名之意）」。

但有過來人建議加強在研究所的成績和所學的比較重要，「大學成績不好，你可以把握研究所，到時你就說我研究所想奮發圖強」、「個人經驗是可以研究所認真點，實驗室有學長大學學店，碩班修一些簡單的課程刷書卷，之後進MTK（聯發科），給你參考」、「輔大學長告訴你…有差，但你碩士還來得及的話就是面試時證明給人看，而且你也洗到四大了，能力不會太差，把現在能做的做好吧」、「過去的事情擔心也沒用了，就認真把現在的成績顧好比較重要」、「都念研所了，還管啥大學」。

Dcard 台積電 美光 研究所

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