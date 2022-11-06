畢業才後悔！她問「大學讀什麼科系有出路」 眾人點名這四科

不管學生或家長，多數人都認為至少要有大學文憑，將來出社會找工作才有用，但讀的科系也攸關未來的出路。一名女網友在Dcard發文表示後悔當初在大學所讀的科系，因此想問大家究竟念什麼比較好找工作？貼文一出，不少人都點名「醫、牙、電、資」這四個科系。

原PO說自己現在已經大學畢業了，但是回憶起當初進大學時所選的科系根本就是亂填，也沒有考量以後畢業要做什麼，因此讓她覺得很後悔。原PO想問問鄉民們的看法，「如果有機會再讀書，大家覺得念什麼比較有出路呢？」

貼文一出，不少人都點名「電資醫牙最有用」、「家裡有錢，念啥都行，台灣不待就送出國；家裡沒錢，醫牙電資」、「美國也有STEM專業，台灣有醫電資牙，沒錢念理工科是不錯的選擇，但不是人人適合念」、「我會回到高中，先給自己兩巴掌，然後告訴自己唸二類（第二類組：自然組/理組），再怎麼不喜歡也要念」、「電資研究所啊，還有哪個所會好幾千人報名的，重考醫牙看家裡條件吧，那些家裡不缺錢的人在讀的」。

還有網友幫忙分析，「電資裡面薪水還有分，如果程度普普，念IC設計絕對CP值最高；念數位IC比較好上手，邏輯很強可以念類比IC，如果程度很頂可以念純軟，進外商也是CP值高」。