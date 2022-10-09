課綱縮減古文、年輕人缺興趣 網點出關鍵：出路太少

現代人的閱讀習慣大多是現代文學與翻譯文學，有中文系的網友表示現在年輕人很少對古典文化感興趣，主因在於就業出路少，也另有網友指出現在課綱大幅刪除中國古文課文，會影響學生閱讀與批判思考的能力，並建議應重視欣賞和思考古典作品，而非死記硬背。

有位廈門大學中國語言文學系的網友在Dcard表示，自己有在經營Youtube頻道，內容以文學為主，根據後臺數據顯示，他發現幾乎都是四、五十歲的人在觀看，很少有年輕觀眾，且現代許多大學的中文系似乎只錄取了幾十人，年輕人也很少對古典文化感興趣，而中文系就業也不被看好，因此古代的詩詞都很少人喜歡，冷門的內容就更沒人關注。

有網友認同表示，台灣的文學教育相當貧瘠，加上現在的課綱大幅刪除中國古詩詞跟文言文課文，基本上只會造成台灣學生閱讀與評判思考能力持續下降，可能有人會問說「可是我們又不是中國，為什麼要學唐詩？」，但同理，美國不是英國，課程內容也有莎士比亞，且文言文有嚴謹的文法結構，在閱讀過程中透過理解句子的含義就是一種邏輯推論。

不過也有人認為，富裕家境的人才有可能無憂無慮追求精神層面，但凡家裡有點經濟壓力的人，讀書就是為了賺錢擺脫當前生活，現實中台灣易賺錢的科系，同校間升學錄取分數就是比較高，另建議學校的課程應要多教學生欣賞和思考作品、少一些死記硬背，學生如果培養出興趣，自然會去主動吸收國學常識。

其他人則回應表示，「別說古代文學了，現代文學都乏人問津」、「現在是資本主義的社會」、「中文系出社會後的出路太稀少了」、「會賺很多錢的才會被重視，正常人都想過好生活」、「人活著總要追求一些精神層面的東西，活著才會更有價值」。