快訊

《數位中介法》惹質疑 NCC下周公聽會「先喊卡」

余天寸步不離余苑綺病房 痛心同意「病危不再急救」

全台首例！遏止網路詐騙 陽明交大推科技犯罪偵查專班

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立陽明交通大學與警政署首創「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，今年九月開班，圖為陽明交通大學。本報資料照片
國立陽明交通大學與警政署首創「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，今年九月開班，圖為陽明交通大學。本報資料照片

近年科技犯罪猖獗，金融詐騙虛擬貨幣洗錢等狀況層出不窮。國立陽明交通大學與警政署今年首創以科技偵查犯罪實務為主的「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，今年九月開班已招滿30人，盼掌握資通訊尖端技術防堵資通訊犯罪威脅。

近期屢傳台灣人受騙於網路徵才資訊，被拐騙至柬埔寨當「豬仔」。陽明交大本學年起開辦「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，盼提升警政人員資安素養。

校長林奇宏表示，專班以教育部每年外加30名員額提供警務人才在職進修，結合陽明交大於資通訊領域的長才和警政署刑事警察局犯罪偵查專長，建構系統性的資通訊教育體系，提升警政人員資通訊技術。

林奇宏也談到，檯面上所查獲的詐騙案件只是冰山一角，學校將遏止網路犯罪、詐騙案等當作社會責任，希望透過新的偵防科技培訓人才，預防犯罪發生。

教務長陳永昇則指出，科技和完善的隱私其實也增加偵查人員案件偵辦上的困難，例如加密通訊軟體有不同點對點加密機制，無法透過網路通訊監察解密取得通訊內容；網路匿蹤技術門檻和成本大幅降低，警方也只能查到跳板IP位址，難以溯源追查；再者，近年犯罪集團利用虛擬貨幣、第三方支付洗錢，也增加金流溯源難度。

陳永昇談到，資安警員需持續了解新科技，透過實際辦案、熟知各種網路犯罪模式累積經驗，並利用現有科技尋求調查辦案突破點。

陽明交大科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班邀請8位資安領域專業教師，並搭配資訊學院60餘位專任師資，建立實務應用導向的學術研究模式，專班以資訊學院為核心，科技法律學院、醫學院等為衛星，建構資通訊安全師資，並規劃程式設計、電腦網路、科技偵查人工智慧、區塊鏈等核心學科。

陽明交大也說，專班將培訓犯罪偵查人員，結合刑事局專家進行實務課程共同指導。也盼推動「科技」成為警察的通識，透過專班方式，讓實務偵查與時俱進。

國立陽明交通大學與警政署首創「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，今年九月開班。示意圖。記者賴郁薇／攝影
國立陽明交通大學與警政署首創「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，今年九月開班。示意圖。記者賴郁薇／攝影

陽明交大 詐騙 資安 虛擬貨幣 洗錢 柬埔寨

延伸閱讀

陽明交大開科技犯罪偵查專班 助提升警政資安

蔡總統：將強化資安應變能力 因應網路攻擊及資訊戰爭

資安防駭大作戰 5檔潛力黑馬閃亮登場

台灣駭客年會：台灣位於網路戰前線 應學習生存指南

相關新聞

文團再爆：中山大學仁武校區疑是平埔族打狗社部落遺址！

中山大學仁武校區今年7月動工，文史團體爆出在校地內及周緣發現疑似距今年千年的史前陶片呼籲校方停工，今天又進一步表示，現地...

台大校長候選人黃慕萱 盼創三國家級研究中心

台大今天舉辦候選校長治校理念發表會，由文學院院長黃慕萱、資訊工程系特聘教授郭大維分別進行40分鐘政見說明。校長遴選唯一女...

邱英浩上任北市大校長 攜手聯醫盼成立醫學院

台北市立大學新任校長邱英浩今天宣誓就職，台北市副市長黃珊珊、聯合醫院多名副總院長到場祝賀，同時宣布北市大將攜手聯合醫院成...

台大校長候選人治校理念 黃慕萱、郭大維出席說明

台大校長候選人治校理念說明會進行第四天，晚間由台大文學院院長黃慕萱、台大前代理校長郭大維兩人出席說明各自治校理念。

成大台語認證爆集體作弊 考生喊冤「設陷阱」要提訴願

成大台語中心主任蔣為文日前在臉書發文「X黨立委施壓討成績」、「難道想繼論文抄襲風波後又有支持考試作弊的新聞焦點」，爆出有20多名考生集體作弊，依情節輕重被處以單科或4科零分，以及5年不得報考成大舉辦的台語文認證考試。

全台首例！遏止網路詐騙 陽明交大推科技犯罪偵查專班

近年科技犯罪猖獗，金融詐騙、虛擬貨幣洗錢等狀況層出不窮。國立陽明交通大學與警政署今年首創以科技偵查犯罪實務為主的「科技犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。