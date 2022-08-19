全台首例！遏止網路詐騙 陽明交大推科技犯罪偵查專班

近年科技犯罪猖獗，金融詐騙、虛擬貨幣洗錢等狀況層出不窮。國立陽明交通大學與警政署今年首創以科技偵查犯罪實務為主的「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，今年九月開班已招滿30人，盼掌握資通訊尖端技術防堵資通訊犯罪威脅。

近期屢傳台灣人受騙於網路徵才資訊，被拐騙至柬埔寨當「豬仔」。陽明交大本學年起開辦「科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班」，盼提升警政人員資安素養。

校長林奇宏表示，專班以教育部每年外加30名員額提供警務人才在職進修，結合陽明交大於資通訊領域的長才和警政署刑事警察局犯罪偵查專長，建構系統性的資通訊教育體系，提升警政人員資通訊技術。

林奇宏也談到，檯面上所查獲的詐騙案件只是冰山一角，學校將遏止網路犯罪、詐騙案等當作社會責任，希望透過新的偵防科技培訓人才，預防犯罪發生。

教務長陳永昇則指出，科技和完善的隱私其實也增加偵查人員案件偵辦上的困難，例如加密通訊軟體有不同點對點加密機制，無法透過網路通訊監察解密取得通訊內容；網路匿蹤技術門檻和成本大幅降低，警方也只能查到跳板IP位址，難以溯源追查；再者，近年犯罪集團利用虛擬貨幣、第三方支付洗錢，也增加金流溯源難度。

陳永昇談到，資安警員需持續了解新科技，透過實際辦案、熟知各種網路犯罪模式累積經驗，並利用現有科技尋求調查辦案突破點。

陽明交大科技犯罪偵查資通訊碩士在職專班邀請8位資安領域專業教師，並搭配資訊學院60餘位專任師資，建立實務應用導向的學術研究模式，專班以資訊學院為核心，科技法律學院、醫學院等為衛星，建構資通訊安全師資，並規劃程式設計、電腦網路、科技偵查人工智慧、區塊鏈等核心學科。