台大校長遴選都「自家人」在角逐 學生會：非好現象

國立台灣大學下屆校長公開徵選作業於昨日報名截止，台大校長遴選委員會發言人吳俊傑表示，昨日受推薦者資料已經送達工作小組，今天將拆封並核實身份，預計七月上、中旬召開第二次遴選會議後公告名單。台大學生會則表示，台大近年來惡性競爭的文化讓優秀人才不願意參與遴選，並非好現象。

台大校長公開甄選作業截止，有志者眾多。已知參與遴選者包括台大電機系教授葉丙成、科技部前政次錢宗良、台大醫院雲林分院長黃瑞仁等，甚至外傳卡管期間代理校長15個月的郭大維，也欲從香港城市大學回台為遴選做準備。

但有別以往，過往台大校長遴選多有中研院院士、校外學者一同角逐，今年先曝光者多為台大「自家人」。台大學生會副會長蔡朝翔表示，本次欲投入校長遴選的老師多有一定學界聲望，也擔任過行政主管職，但這次曝光者都是台大自己的教授，和過去不同，可能不是個好現象。

蔡朝翔表示，校長遴選制度應廣納各界優秀人才，但台大近年惡性競爭的文化讓優秀人才不願意投入遴選，據學生會了解，過去遴選已經發生過不少次，本次則是完全沒有外校人士願意角逐。

根據期程，遴委會預計七月上、中旬召開第二次會議並審議相關名單，參選人需獲得21席中3分之1以上票數，即至少得7票才能成為正式候選人。後續由遴委會公告正式候選人名單，再安排八月做治校說明。

蔡朝翔說，學校要認識校長候選人確實有難度，但呼籲不要因為學生投票權少就不積極接觸，應理解學生的問題和想法，甚至親自看看學生的生活與其互動，如果屆時需要學生會轉介協助也非常樂意。

台大校長遴選委員會發言人吳俊傑則表示，昨天校長遴選受推薦者資料都已經送入工作小組，今天將逐一拆封並對資料進行核實，確認是否都符合資格。預計七月上旬遴委會將針對所有被推薦人進行第一次投票，獲得7票者進入下一階段成為正式候選人。待正式名單出爐後，將安排治校理念說明會。