聽新聞
test
0:00 / 0:00
他拚上台大意氣風發 網一看「這科系」搖頭：後面哭40年！
求學期間若能考上理想的大學，對於未來就業勢必加分不少，其中就讀台大更被許多人視為「人生勝利組」。對此，近日就有一名網友PO文表示，朋友的弟弟開心考上台大碩士班，整個人意氣風發，但網友一看科系，卻搖頭嘆「沒價值」，引發熱議。
該名網友在PTT八卦版發文表示，朋友的弟弟畢業於地名大學文組，後來碩士班考上台大社工所，現在意氣風發，好像考上台大整個人都鍍金了，讓原PO忍不住上網發問「請問碩班考到台大有多爽？」
貼文一出，掀起大批網友熱烈討論，紛紛留言「現在少子化，碩班哪像十年前一樣難唸」、「找工作就知道了，怎麼一堆人不會想啊」、「爽只是一時的，出社會的薪資才是真的」、「自嗨兩年，畢業照樣低薪」、「高興兩年，後面哭40年」。
還有網友認為，「文組社工...還不如唸私校理工碩」、「考台大社工不如考國考就好」、「社工不去考國考，弄到台大幹嘛」、「社工所沒啥價值吧，用個管院的所，怕面試就經濟所之類的」；但也有人緩頰，「出社會找工作也超爽的，出路很廣」、「很偉大啊唸社工」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言