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他拚上台大意氣風發 網一看「這科系」搖頭：後面哭40年！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，朋友的弟弟開心考上台大碩士班，整個人意氣風發，但網友一看科系，卻引發熱議。圖／聯合報系資料照片
一名網友表示，朋友的弟弟開心考上台大碩士班，整個人意氣風發，但網友一看科系，卻引發熱議。圖／聯合報系資料照片

求學期間若能考上理想的大學，對於未來就業勢必加分不少，其中就讀台大更被許多人視為「人生勝利組」。對此，近日就有一名網友PO文表示，朋友的弟弟開心考上台大碩士班，整個人意氣風發，但網友一看科系，卻搖頭嘆「沒價值」，引發熱議。

該名網友在PTT八卦版發文表示，朋友的弟弟畢業於地名大學文組，後來碩士班考上台大社工所，現在意氣風發，好像考上台大整個人都鍍金了，讓原PO忍不住上網發問「請問碩班考到台大有多爽？」

貼文一出，掀起大批網友熱烈討論，紛紛留言「現在少子化，碩班哪像十年前一樣難唸」、「找工作就知道了，怎麼一堆人不會想啊」、「爽只是一時的，出社會的薪資才是真的」、「自嗨兩年，畢業照樣低薪」、「高興兩年，後面哭40年」。

還有網友認為，「文組社工...還不如唸私校理工碩」、「考台大社工不如考國考就好」、「社工不去考國考，弄到台大幹嘛」、「社工所沒啥價值吧，用個管院的所，怕面試就經濟所之類的」；但也有人緩頰，「出社會找工作也超爽的，出路很廣」、「很偉大啊唸社工」。

台大 科系 社工 碩士 PTT

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