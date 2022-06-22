成大用大數據提高試管嬰兒成功率達92% 獲國家新創獎

成大基因體醫學中心主任、國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」（intelligent cOmputing Noble Embryo, icONE），可以大幅提高試管嬰兒的成功機率，獲得今年第18屆「國家新創獎」。

孫孝芳投入基因體科技的領域逾30年，團隊透過大數據建構AI模型協助醫師挑選優質胚胎植入，精準預測每顆胚胎植入的成功率，準確度達92%，提升試管嬰兒的成功率，未來將成為不孕症患者的助力，進而降低少子化帶來的衝擊。

團隊之一的成大基因體醫學中心助理主任湯硯安表示，研究過程中曾經接觸到一對連續生了兩胎玻璃娃娃的年輕夫妻，第二胎甚至因為情況太差而中止妊娠，求子困難傷心不已，後來成大醫院轉介到中心，透過基因檢測，協助他們找到真正致病的基因突變，讓這對夫妻順利產下健康的嬰兒。

「這是非常有成就感而且驕傲的一件事！」湯硯安說，icONE就是在這樣的背景下誕生的，「希望以我們的專業，幫助更多有需要的婦女及家庭！」未來將持續地從臨床實務中精進技術，妥善利用資源加以解決，回饋大眾，目前也著手準備，預計最快明年底將成立新創公司，把成大基因體醫學中心開發的優質檢測服務，提供給廣大的民眾。