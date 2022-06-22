快訊

具俊曄、大S婚禮照首度曝光！刺青婚戒閃瞎眾人

低調千億富豪少主掌南山 尹崇堯騎機車上學、結婚只擺一桌

台中高壓電線跳脫！海線5區今早逾4萬戶大停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成大用大數據提高試管嬰兒成功率達92% 獲國家新創獎

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」獲得第18屆「國家新創獎」。圖／成大提供
國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」獲得第18屆「國家新創獎」。圖／成大提供

成大基因體醫學中心主任、國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」（intelligent cOmputing Noble Embryo, icONE），可以大幅提高試管嬰兒的成功機率，獲得今年第18屆「國家新創獎」。

孫孝芳投入基因體科技的領域逾30年，團隊透過大數據建構AI模型協助醫師挑選優質胚胎植入，精準預測每顆胚胎植入的成功率，準確度達92%，提升試管嬰兒的成功率，未來將成為不孕症患者的助力，進而降低少子化帶來的衝擊。

團隊之一的成大基因體醫學中心助理主任湯硯安表示，研究過程中曾經接觸到一對連續生了兩胎玻璃娃娃的年輕夫妻，第二胎甚至因為情況太差而中止妊娠，求子困難傷心不已，後來成大醫院轉介到中心，透過基因檢測，協助他們找到真正致病的基因突變，讓這對夫妻順利產下健康的嬰兒。

「這是非常有成就感而且驕傲的一件事！」湯硯安說，icONE就是在這樣的背景下誕生的，「希望以我們的專業，幫助更多有需要的婦女及家庭！」未來將持續地從臨床實務中精進技術，妥善利用資源加以解決，回饋大眾，目前也著手準備，預計最快明年底將成立新創公司，把成大基因體醫學中心開發的優質檢測服務，提供給廣大的民眾。

孫孝芳表示，此次獲獎的icONE研究，是與管理學院統計所老師長期合作的成果，加上成大產學創新總中心，持續提供資源，媒合業界專業人士協助，共同完成研發。

國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」獲得第18屆「國家新創獎」。圖／成大提供
國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」獲得第18屆「國家新創獎」。圖／成大提供
國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」獲得第18屆「國家新創獎」。圖／成大提供
國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」獲得第18屆「國家新創獎」。圖／成大提供
國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」獲得第18屆「國家新創獎」。圖／成大提供
國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」獲得第18屆「國家新創獎」。圖／成大提供

基因 成大醫院 試管嬰兒

延伸閱讀

他40後重回校園取得大學學歷 還要考成大研究所

成大機械系特聘教授李永春獲頒111年傑出工程教授獎

到餐廳打工自己賺生活費 她拚上成大「沒被困境打碎」

申請入學台大成大缺額破百 3校招生名額使用低於5成

相關新聞

成大用大數據提高試管嬰兒成功率達92% 獲國家新創獎

成大基因體醫學中心主任、國立成功大學醫學院分子醫學研究所所長孫孝芳，帶領研究團隊以「智慧優質胚胎預測系統」（intell...

不用出國也能接軌國際 陽明交大推出雙語線上遊學團

國立陽明交通大學長期推動數位學習與大規模開放式線上課程（Massive Open Online Course，磨課師）運...

公立大學生未過半 教團批蔡政策跳票

蔡英文總統二○一二年首次參選時提出十年政綱，承諾提升高教公共化。但高教工會統計指出，現今大一學生中僅百分之卅三點六就讀公...

人人都是藝術家 華梵大學與金山高中策略聯盟

華梵大學與金山高中策略聯盟合作，進行為期五年的藝文教學，由華梵大學的師資與業師，來為金山高中的孩子進行藝術教育，學期末的時間，進行了一整學期的作品成果展現，以人人都是藝術家為主題，開啟藝術作品展覽，希望能夠透過展示作品，讓學生與老師間有更多的交流學習。

靜宜校友以祖父之名設王時照興學基金 助生翻轉未來

新冠肺炎疫情衝擊，經濟弱勢的學生雪上加霜，靜宜大學EMBA校友王志成以祖父之名在靜宜大學管理學院設立「王時照興學基金」，...

長庚大學跨性別生申請女宿遭拒 監委要求重啟性平調查

長庚大學跨性別學生小雯爭取入住女生宿舍遭拒，監察院教育及文化委員會日前通過監察委員葉大華、紀惠容調查報告，指長庚大學未妥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。