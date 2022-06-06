弟賣水果月收20萬 他開嗆「頂大生看到學渣別急著開戰」惹議

台灣網路世界存在「戰學校」、「戰科系」的網路風氣，每每提到「頂大」就容易引起網友論戰。一名網友就以弟弟為例，分享弟弟畢業於餐飲管理相關科系，出社會後選擇擺攤賣水果，如今月收20萬起跳，甚至還聘請員工、自己當老闆，讓他不禁感嘆「頂大會唸書真的不代表什麼」。

一名網友透過Dcard發文分享畢業於「端盤子系」（應指餐飲管理相關科系）的弟弟的故事，他表示弟弟畢業後選擇擺攤賣水果，透過各種方式找顧客作銷售，「現在月入20萬起跳，這只是起跳，無上限」，且聘請員工擴大事業版圖，作為哥哥的原PO也不禁讚嘆，「別人笑他賣水果的時候，他卻正在為自己的人生有意義的負責和奮鬥」。

原PO直言弟弟的例子讓他開始反思教育制度的問題，唸了好幾年書畢業後，出了社會還要替別人工作，「奮鬥了10年換來的文憑，為何卻是成了當別人奴隸的入場券？」最後，他開嗆道「各位高材生，與其看到成績差的學校就急著開戰，不如想想怎麼擺脫奴隸的身份好嗎？」

文章吸引許多網友留言回應，不少人感嘆「這個世界不就長這樣？算移民還不就是換個地方被奴役罷了」、「我覺得除了賺錢之外，社會地位也很重要，醫生、律師和其他社會地位高的職業也需要唸很多的書」。

其中也有許多人坦言原PO分享弟弟的例子不太適當，「台大沒有教你統計嗎？端盤子校系幾個人裡面才出一個你弟這樣的，頂大的社會地位、經濟能力和期望值都比較高」、「不是每個人賣水果都能發大財耶！我讀這個只是為了讓我能養活自己，醫牙電資不是唯一，但它是一條幾乎能保證不讓你餓死的科系」。