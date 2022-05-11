「粉飾」遺憾──看見幽谷的曙光

【文．陳姿吟／長庚科技大學化妝品應用系副教授】（評鑑雙月刊提供）

「美麗溢價」已成為人際互動第一印象的衡量指標，亦道盡容貌外表的普世價值，然而形體容貌損害雖對生命威脅不如器官損傷來的嚴重直接，但伴隨而來的心理障礙遠超過生理外觀改變的傷害。長庚科技大學（簡稱長庚科大）化妝品應用系秉持本校辦學理念，以「健康照護」發展主軸，致力於「美容護理、健康美容」發展特色，首創國內「遮瑕修容實務」課程，聚焦顏面缺損者皮膚色差、瘢痕增生與攣縮等皮膚美化實務知能，利用化妝品修飾改善顏面損傷者的瘢痕色差、五官對稱平衡等問題。帶領學生參與陽光基金會遮瑕修飾化妝公益服務長達14年期間，我們察覺到一群肢體缺損傷友，殘缺的肢體長年裸露在外，即便配戴輔具但外觀生硬不真實，仍無法填補心中的不自信，他們期盼能有與原生手相似的贋復假體可裝飾。經深入了解，行體容貌缺失者缺損外觀會因受傷部位、膚色、瘢痕等現象極具個別差異性，也因小眾市場毫無商業利潤可言，國內沒有廠商願意客製化製作贋復美觀假體。

本計畫依據聯合國SDGs健康促進指標「健康與福祉」與「減少不平等」，致力推動「遮瑕修飾化妝」整合「仿真美觀假體」研發技術，持續鏈結「遮瑕修容實務」課程，推動顏損者皮膚美化實務知能，整合既有特色課程「遮瑕修容實務」、「特效化妝」創新「顱顏塑型定妝實務」、「人體特效塑形實務」等課程，聚焦顱顏五官缺陷與膚色異常的隱藏修飾技術，帶領學生投入國內未開發之客製化仿真美觀假體研發與製作，期望透過遮瑕修飾、客製化仿真美觀假體穿戴，重拾傷友自信、提升心理支持、培養學生技術實作落實同理心，營造平等包容的風氣，應用專業所學「粉飾」社會視角的「形象」歧視，致力形象平權的推動。計畫目標鏈結以下四項議題：

一、「走過幽谷的曙光－形象重建」：主軸發展重塑形象容貌缺失者整體形象造型公益服務、仿真美觀假體研發與改良。

二、「化身彩繪天使點播契機－人才培育」：培養形象缺損者美化實務知能人才。

三、「打開心讓愛住進來－形象平權」：主張每個人都應該被尊重及公平地對待，唯有讓形象缺損者從「心」接納自己，才能翻轉社會價值。

四、「讓愛起飛－公益服務」：鏈結所學專業，務實致用落實公益服務，並將研發成果技術轉移社福團體，提升相關產業的升級嘉惠弱勢族群。

與學校校務發展計畫的連結及內外部支持系統

一、內部支持系統

為善盡大學社會責任，本校設置「大學社會責任推動辦公室」，就「關懷在地」、「社區協力」、「健康樂活」與「培力共學」等理念目標，推動大學社會責任實踐計畫，形塑化妝品應用系另一個深具社會意義且獨特的特色「仿真美觀假體」製作開發，透過校務發展支持整合本系專業，加值創新人才培育具體落實實踐大學社會責任。

經業態調查目前仿真美觀假體製作皆以單一色彩染色，無法達到仿真皮膚色彩，造成假體與人體的視覺差異，本計畫之仿真美觀假體研發須達皮膚色與皮膚紋路的仿真度，然而仿真美觀假體製作牽涉人體工學與傷友之實務需求，期待改進美觀假體製程與穿戴能符合傷友個別差異性，整合彩妝技術及美觀假體穿戴達到無縫接軌，期待成立仿真美觀假體製作交流平台，匯集產業資訊內仿真美觀假體製作技術，技術轉移於社福單位，讓有需要的傷友獲得在地化服務。

（一） 建置「形象重建教研基地」與心理支持教師社群

109年11月本校斥資5,166,483元完成，為仿真美觀假體開發與形象重建服務專屬空間，打造良好的教學研究空間進行人才培育。係陽光基金會臺北重建中心指定合作單位，同時成立「形象重建與心理支持」教師社群，邀請本校具有心理與諮商相關專業背景的老師，偕同參與肢體容貌缺損個案公益服務，適時給予傷友心理支持。

▲本校建置「形象重建教研基地」。（長庚科大提供）

（二）民生學院形塑健康照護教學研究特色

依據校務發展計畫策略執行USR「破繭而出的形象曙光」計畫，聚焦形象重建相關議題之執行與發展，具體執行策略分述如下：

1.設置形象重建教研基地落實人才培育，主軸發展為形體容貌缺失者整體形象造型公益服務、仿真美觀假體研發與改良。

2.研發還原形體容貌缺失者仿真美觀假體，使其具備人性化溫度與美觀。

3.落實仿真美觀假體穿戴的舒適性。

4.拓展仿真美觀假體相關產業產學合作，促進產業升級。

5.研發電子義肢具仿真假體包覆成效。

6.利用專業實作課程，多元前導學生職能，啟發產業鏈結微型創業的構想。

（三）落實人才培育與教學品質保證

面對多元、多變社會樣態與快速變遷的科技、產業脈動，技職人才培育之教與學模式極需翻轉，本校為落實技職教育務實精神，全方位支持仿真美觀假體教學與研發，永續推動形體容貌缺失者的形象重建。並於111年1月已向教育部遞交化妝品應用系申請「化妝品科技應用與人體塑形研究所」，深入形象重建相關知能的人才培育，形塑系所獨特永續發展的契機。

（四）建置校級大學社會責任獎勵措施

為鼓勵教師積極推動社會實踐計畫，建立 USR資源網絡、完善社會實踐激勵制度，如：彈性薪資獎勵、精進課程補助、減少授課時數等，激勵教師於計畫中獲得多元實務升等的機會，並推動跨校交流及合作共學成長。

二、外部連結

放眼國內美容相關科系多數培育流行、時尚與整體造型美上加美的專業知能，然而本系以「美容護理、健康美容」為永續發展特色，故依據計畫發展脈絡分屬三個部分鏈結外部資源，分述如下：

（一）形象重建主要社福團體

以陽光社會福利基金會和桃園市肢體傷殘協進會為主要服務對象，以提升形體容貌缺失者之生活品質與自我價值，促進健康、安全及平權的社會環境為宗旨。提供形體容貌缺失個案形象重建規劃公益服務，共同培育學生取得顏面缺損者遮瑕修飾化妝師認證，加值學生專業能力落實推展形象平權。

（二）人才培育合作社團組織

1.於「遮瑕修容實務」課程加值「顱顏塑形定妝實務」創新課程

社團法人中華時尚美容協會為韓國勞動部核准唯一可在臺辦理「半永久紋繡師二級檢定」之檢核單位。本校聘請中華時尚美容協會教育總監周苡臻老師共同教授半永久紋繡定妝技術，輔導學生考取韓國勞動部半永久紋繡師二級證照，增進專業職能。此外，顏面缺失者經常伴隨眉毛與頭髮缺損等問題，亦應用半永久定妝技術於傷友形象重建，彌補眉毛缺失等問題，並於課程中共同推動傷友的紋繡眉公益服務。

2.鏈結臺北榮民總醫院身障重建中心跨域合作

該單位提供醫療服務、輔具評估、輔具提供（含義肢、矯具、行動輔具）與輔具檢測維修巡迴服務等，本計畫主軸之一為研發各式仿真美觀假體應用於形象重建，然而因實務經驗不足，特別跨域尋求該單位協助義肢取模製程和輔具穿戴應用的諮詢與教學。

（三）邀集熱心公益服務單位

為落實完善學生微型創業機制，特別與國內通過「卓越機構美容醫學品質認證」之整形外科診所，與緻美整形外科診所和玉貴人整形外科診所院長協同課程教學，簽訂合作意向書，無償提供北、中、南地區學生紋繡微型接案衍生皮膚問題後續之改善療程。

推動實務的分享

計畫期望透過遮瑕修飾、客製化仿真美觀假體穿戴，重拾傷友自信、提升心理支持，同時培育學生技術實作與同理能力，營造平等、包容的風氣，應用專業所學「粉飾」社會視角的「形象」歧視，致力形象平權的推動，將計畫目標鏈結四項議題，整合執行人才培育、傷友服務，以下為本計畫推動實務過程分享：

一、「走過幽谷的曙光－形象重建」

從顏面損傷者遮瑕修飾化妝的推動過程中，我們得知每一張臉都有艱辛與辛酸的故事不勝枚舉，與家人或朋友的相處過程中，不時帶來無形的刺痛，提醒不可逆的疤痕將成為永遠的烙印，從童顏童語的幼兒看到毀容後的面貌，本能害怕地遠離摯愛的母親，亦或是朋友無情的言語諷刺異於常人的容貌，乃至傷友搭乘計程車至醫院接受治療，遭受司機不合常理的對待等經歷，都提醒我們承載著「形象重建」的社會責任與使命。在每次辦理遮瑕修飾化妝活動中，看見傷友用心學習並回饋說道：「來到長庚科大有煥然一新的感覺，有很多很多說不出來的感動，也看到鏡子裡的自己，獲得信心與開心，期待下次能再來學習化妝造型。」亦帶給計畫團隊投入「形象重建」培育專業實務人才的動力。

二、「化身彩繪天使點播契機－人才培育」

本計畫兩大發展主軸為形體容貌缺失者的「遮瑕修飾化妝」與「仿真美觀假體」技術開發，兩者皆為國內美容產業及醫療相關產業未開發的領域，除了以專業肩負助人的社會責任外，積極落實育培養社會所欠缺之人才，多元鏈結產業需求，形塑學校特色與專業價值的具體實踐。

感知形象缺失者的心聲，看見他們渴望彌補缺損的需求，我們以既有專業課程群疊層嫁接兩門新課程，「顱顏塑形定妝實務」課程聚焦顱顏五官缺陷和膚色異常的隱藏與修飾技術，由整形外科醫師與韓國半永久性定妝檢定合格之業師共同教授覆蓋疤痕之技術，將「Tattoo medical」導入正規的半永久定妝技能。如同雙眼失明的傷友要我們教他畫眉毛，藉由半永久紋繡技術，可使傷友眉毛缺失與五官層次不明顯等問題獲得實質改善，也培養學生紋繡專業職能，不僅貢獻所學落實公益服務，也增加學生臨床實務技能的能力。並於110年開設「人體特效塑形實務」，帶領學生投入國內未開發之客製化仿真美觀假體製作，為降低成本材料，整合特效化妝取模、翻模、製模與塑型技術，以相似實務技法置換產業需求材質，對焦醫療、殯葬、影視、美容等四大產業，培育學生獨特的創新創業職能，並解決美觀假體無法達到逼真客製化的困境，如圖一。

三、打開心門讓愛起飛

維護人基本尊嚴的條件需具備完整的身軀與健全的心理狀態，然而形體容貌缺失者並不隨身體的損傷痊癒而康復，儘管醫療1%的束手無策，對他們而言都是百分之百的傷害。從顏損者遮瑕修飾化妝的推動到仿真美觀假體研發製作，讓學生感知習得特殊的專業有助於職能，可幫助社會弱勢族群的需要。因此如何將形象重建實務需求鏈結技術形成知識體系，進而培育社會所需的人才，亦是本計畫的重要使命。

四、「讓愛起飛－公益服務」

「顱顏塑形定妝實務」創新課程，融入容貌社會意涵、臉部平權、缺陷美容心理等議題，內化學生同理缺陷美容心理需求與體諒，引進半永久紋繡定妝鏈結所學專業，協助顏面損傷者重建顏面雕塑定妝，已於110年12月底協助陽光基金會、桃園肢體殘障協會傷友，進行4場紋繡眉定妝公益服務，共服務傷友22人，利用所學專業貢獻社會，增加學生學習成效與社會責任之連結。

計畫執行的成效或助益（內部－學校；外部－USR對象）

一、內部成效

（一） 建置「形象重建教研基地」，具體落實形象缺失者形象重建業務

形象重建屬康復醫療後續之復健階段，具有心理支持的功能，然而形體容貌缺失者的形象重建分屬國內未開發階段，陽光基金會尋求本校化妝品應用系承接北區「遮瑕修飾化妝」與「仿真美觀假體」開發等相關重建業務，故建置「形象重建教研基地」展開教學、服務與研究的專屬空間。

（二）落實人才培育實施成效

針對顏面缺失者與中華時尚美容協會，引進韓國半永久定妝術辦理創新課程，輔導學生考取韓國勞動部「半永久紋繡師二級檢定」職能認證，109學年度證照通過率86%，110學年度證照通過率95%；並與臺北榮民總醫院身障重建中心，跨域尋求中心協助義肢取模製程和上肢輔具穿戴應用的諮詢與教學，以利研發各式仿真美觀假體應用於形象重建。此外，為改善原有義肢仿真度不足與假體外觀生硬困境，團隊教師與日本萩原歯研製作室，學習身體缺損者外觀護理輔具專業製作技術，投身於深度仿真美觀假體研修，引進「日本正統工序」進行假體製作與微皮上色技術，融入計畫創新課程整合跨域知識體系知能。

（三）輔導學生微型接案與創業能力

延伸課程廣度豐富學生實作能力接軌產業可用性，輔導35位學生完成39件學生紋繡微型接案輔導，提升學生職能競爭力，輔導微型接案流程如圖二所示。

二、外部效益

（一） 邀集整形美容診所參與公益服務支持人才培育

為完善微型創業醫療支持系統，與緻美整形外科診所、玉貴人整形外科診所合作，於北、中、南設立據點，提供紋繡公益服務後，所衍伸的皮膚問題給予無償醫療服務，完善學生公益服務與在學期間微型接案的支持網絡，厚植學生職能競爭力，如圖三。

（二）產學合作技術轉移落實多元職能開發

本計畫為推動形體容貌缺失者形象重建服務與倡導臉部平權議題，經學校大力支持參與2021年台灣醫療科技展，將計畫研發成果「遮瑕修飾化妝」與「仿真美觀假體」，形象重建之具體成效推廣於醫界與大眾，從中獲得台塑企業、南亞塑膠及台塑生醫的支持，無條件扶持自動化生產幫助更多需要的人，亦在此展獲得業界仿真醫療教育教具製作技術轉移，無非為學生微型創業與多元職能發展尋求連結契機。

（三）研發成果對焦市場需求

本計畫研發成果申請4項發明專利，對焦產業市場，於111年3月1日，與樂久生物科技有限公司簽署仿真醫療教具製作技術授權合約書，將計畫實行期間研發的技術知識授權，落實技術開發與產業應用。

社會回饋與傑出紀事

一、太魯閣號事故協助遺體修復，「仿真美觀假體製作公益服務」送愛到花蓮

2021年4月震撼全臺的太魯閣號事故傷亡事件，為協助無法尋回殘缺肢體的亡者進行重建，緊急召集12位「人體特效塑形實務」創新課程的種子學生，投入18小時製作仿真美觀假體，應用課程所學的翻模與雕塑技術，以自身肢體建模製作假體，細膩的描繪皮膚紋路與血管，再添加可調整之承筒設計，完成10支仿真美觀手送愛到花蓮，秉持善盡社會責任的理念，期盼透過仿真的溫度協助遺體修復撫慰傷痛。

▲太魯閣號事故送愛到花蓮。（長庚科大提供）

二、計畫媒體採訪與獲獎

本計畫為萌芽型計畫，從形體容貌缺失者的需求，盤點自身專業跨域彙整產業鏈結，將既有專業疊層嫁接開發學生知能鏈結產業需求，形塑本系專有特色，期待樹立行業指標。計畫執行期間廣獲外界關注，榮獲外交部TAIWAN REVIEW雙月刊、天下雜誌特刊、經濟日報、教育部USR計畫專訪報導、教育部2021 USR ONLINE EXPO最佳主題秀、遠見雜誌USR大學社會責任－福祉共生組首獎。

對計畫互動關係人（含政府、USR計畫辦公室）的建言

「破繭而出的形象曙光」計畫，聚焦形象重建議題，旨在培育學生透過自身專業知識技能，協助形象容貌缺損者解決困境。感謝教育部將「破繭而出的形象曙光」選入USR亮點計畫，透過110年2月「夏耘」刊登報導，方能有機會讓更多媒體、民眾關注顏面容貌缺損者需求，使團隊在研發期間獲得外界資源助力。

感謝校方從計畫發想至今不吝給予設備、人力、人才培育的支持；感謝陽光基金會、桃園肢體傷殘協進會的傷友們分享自身經歷，無私獻身提供試驗與肖像權，並給予師生學習機會、鼓勵和肯定。感謝台塑企業與醫療單位提供各領域專業資源協助，相信集結各方的助力，定能讓傷友們看見希望的曙光。

面臨的困難與解決之道

本計畫之仿真美觀假體僅能協助外觀重建，尚無電子義肢之功能性，期待改進製程與穿戴的舒適性外，能與數位科技之電子義肢鏈結仿真美觀假體的包覆成效，使電子義肢具備人性化溫度的仿真外表，讓傷友在生活中獲得便利與自信的提升，亦期許未來能順利嫁接，整合遮瑕化妝技術達到無縫接軌，成立仿真美觀假體製作交流平台，匯集產業資訊內仿真美觀假體製作技術，技術轉移於社福單位，讓有需要的傷友獲得在地化服務。