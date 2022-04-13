光環不再？台大物理當年僅次電機系 網友曝學子爭讀關鍵

近幾年科技業當道，很多社會新鮮人都想加入工程師的高薪行列，也因此影響了許多學生在大學時期的科系選擇。日前一名網友在PTT發文表示，過去台大物理系是二類組學生的前幾名志願，但現在物理系已不如以往熱門，讓他回想起來覺得不可思議，故詢問網友們為何那時的物理系排名這麼前面，引起眾人熱烈討論。

原PO憶起過去二類組的志願排名，「有點年紀的都知道，當年二類組第一志願是台大電機，第二志願是台大物理」，受到產業趨勢影響，近年電資相關科系成為考生的熱門選擇，但偏向基礎科學的物理系、化學系的排名持續倒退，根據報導，2020年物理系首度跌出二類組的前十名榜單，讓他直呼：「現在想想真的扯，那幾年物理系到底是發生什麼事，讓系所排名大躍進的？」

有些網友推測，過去物理系的盛行和「核彈、核電潮」有關，也有人認為當時選擇物理系是因為「很容易跨領域」、「進可攻退可守，能夠跨很多」、「基礎科學很好到外國洗學歷」、「教授故意讓錄取分數變很高啊，以為物理系很屌，當年沒考到物理的人真的爽死了，電資才是王道」、「更扯的是當年物理系分數高到生物隨便考個40多分就可以上私立牙了」。

部分網友認為現在的大學訓練偏就業導向，因而造成電機、資工等系所排名超越物理系，「台灣現在很就業導向了，系要直接等於該產業」、「竹科的pay決定科系的熱門程度」、「當年填資工的學生笑呵呵，賺爆」、「被騙，當時以為物理系畢業比電機還屌」，不過也有人認為物理學好就是打好基礎，「物理訓練好，進園區輕輕鬆鬆」、「認識兩個台大物理畢業的 ，工作表現都很優」。