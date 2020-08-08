大電資時代 台大物理跌榜外

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導
今年「大電資時代」選系趨勢顯著，台大理學院出現「三輸」現象。 圖／聯合報系資料照片
今年「大電資時代」選系趨勢顯著，台大理學院出現「三輸」現象。 圖／聯合報系資料照片

大學指考放榜，補教指出，受就業趨勢影響，今年「大電資時代」選系趨勢顯著，台大理學院出現「三輸」現象，不僅物理系首度跌出二類組前十名榜單，成大電機系分數也首度超過台大化學系，中字輩學校電機系最低錄取分數超越台大地質系。今年台大最低錄取門檻約三五五分，醫學、牙醫兩系最低錄取門檻約四一五分。

升學輔導專家藍天予分析，大電資時代下，二類組考生更傾向選系不選校，從第二類組最低錄取分數前十名來看，交大資工系甲組今年最低錄取分數四一五分，首度超越四一三點五分的台大材料系；台大物理系被交大資工系乙組擠下，首度跌出二類組前十名榜，名列第十一。

此外，清大電機資訊學士班乙組今年首度招生，就躍升二類組第七名，最低錄取分數四一○點五五分；按近五年錄取分數，台大地質系錄取分數輸給中央電機系、中興電機甲、中山電機甲組等三系。第三類組的醫學和牙醫系也出現翻轉，馬偕醫學院醫學系今年最低錄取分數四二四點二五分，首度勝過四二二點四分的陽明大學牙醫系。

近年台北醫學大學的醫學和牙醫兩系分數也竄升，補教分析，北醫近年積極招生，祭出學生若學測滿級分，或是成績達台大、陽明、成大門檻，但以第一志願選填北醫，第一學年學費全免；第一學年成績維持在前三分之一，第二學年可繼續享學費減免。

第一類組部分，藍天予說，文、法、商科選填志願趨勢和往年差不多，特別的是，新竹教育大學併入清華大學後，許多科系錄取分數水漲船高，例如竹師教育學院雙專長組錄取分數達三九六點三分，遠高於中興財金系的三八八點九分。

補教業者樂學網分析，雙聯學位也受考生喜愛，成大電機系一○九學年起，和美國普渡大學首開雙聯學位組，第一年招生就進入電機排名前十名。雙聯學位生前兩年在台灣讀大學，後兩年到國外就讀，可兼拿成大和普渡兩學位，優勢更明顯。

台大 牙醫 成大 交大 清華大學 滿級分 指考 放榜

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