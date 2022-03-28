表彰重要貢獻 陽明交大頒授黃崇仁名譽博士學位

國立陽明交通大學今天頒授名譽工學博士學位予力積電董事長黃崇仁，由校長林奇宏宣讀表彰辭並進行撥穗儀式，表彰黃崇仁投身台灣高科技產業、為企業經營及科技產業帶來的重要貢獻。

陽明交大指出，黃崇仁1971年於台灣大學物理系畢業後，赴美國紐約西奈山醫學院取得醫學博士學位，返台後任教於台北醫學院生理系與台灣大學物理系。1987年投身台灣高科技產業至今，現為力積電董事長及力晶集團董事長。

黃崇仁曾在創業期間遭遇經營困境，但他以永不放棄的精神，帶領團隊從記憶體製造成功轉型為晶圓代工廠，讓股票重新上市，締造台灣科技產業及商業史傳奇。這一段歷時十載重返榮耀的過程，他用簡單二字「堅持」來詮釋，親身實踐創業精神，且不忘提攜後進，參與創建力特、新日光、晶相光電、力旺、愛普等多家上市公司，帶領力晶集團在台灣高科技產業發展史留下新篇章。

黃崇仁也關注國家科技產業發展，曾任台北市電腦公會理事長、世界半導體協會理事長、台灣半導體產業協會理事長等職。近年更發起成立台灣先進車用技術發展協會及台灣物聯網產業技術協會，串聯台灣半導體關鍵零組件及中下游軟硬體裝置、應用服務商、物聯網平台，制定產業標準並推廣國際市場，提升台灣新興產業。

「台灣半導體產業要繼續站上世界巔峰，人才是最重要的關鍵。」 陽明交大表示，黃崇仁為培育半導體人才，積極遊說政府鬆綁法令，親向蔡英文總統面陳設立半導體學院的重要性。不僅與陽明交大成立「力積電-陽明交大研究中心」，更大力支持「產學創新研究學院」，透過策略性產學共創模式，與陽明交大共同培育台灣下世代高科技產業人才、提升學術研發能量，領導產業升級。

黃崇仁表示，自己曾執教多年，但在台灣高科技產業多次創業的過程仍是他的人生主軸；除力積電，也親手創辦或參與草創電腦軟硬體、掃描器、LCD偏光膜、太陽能電池、IC或IP設計等不同領域的上市公司。感謝陽明交大頒授名譽博士肯定，他將銘記這份殊榮，並弘揚陽明交大「真知力行、仁心仁術，飲水思源、同行致遠」的精神，和校友、師生共同努力，在學術與產業界追求卓越、創新不懈。