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跨校修課兼減碳 台師大等3校間擬設通勤單車道

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣師範大學等3校擬在校區間設置專屬單車道「大學之道」，提供學生跨校通勤。圖／台灣大學提供
台灣師範大學等3校擬在校區間設置專屬單車道「大學之道」，提供學生跨校通勤。圖／台灣大學提供

台灣師範大學與鄰近的台灣大學、台灣科技大學組成「台灣大學系統」，累計逾6萬人次跨校修課。為落實減碳，台師大今提議設置三校間的專屬單車道「大學之道」，避免學生騎車通勤時與汽車同道、徒增危險，同時也串連沿線自然與人文景點，讓學生認識這個城市。

台師大今為此舉行論壇，與交通專家等產官學代表達成共識，初步建議3條主題路線，分別是沿著河濱的河岸單車道、路線最短的簡單單車道、行經古亭與公館商圈的熱鬧單車道。各路線擬彙整沿途行經的都市古蹟、名人故居、公園綠地、社區商店、二手書店等，進一步強化特色，不只是低碳通學路線，更帶動社區經濟與特色發展。

台師大表示，設置專屬的單車道，是想避免單車騎士在人行道上常遇到人車爭道、在大馬路上騎單車又險象環生的問題。同時有愈多愈多台大系統學生覺得，到另一校上課不容易找機車位，選擇以單車代步，還可達到運動效果，騎單車需求增加。

單車道在校園之外，需要政府協力建置。台師大表示，路權在台北市政府，舉凡號誌和公共自行車道，都是市府權利。出席論壇的台北市交通局副局長陳榮明表示，若要在6或8米的道路設置公共自行車道，不是不可行，會盡力協助。

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