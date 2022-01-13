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知名歷史學者梁庚堯家人贈雙親數萬藏書、手稿予國圖

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
梁庚堯教授家人共同捐贈家傳藏書與手稿。圖／國家圖書館提供
梁庚堯教授家人共同捐贈家傳藏書與手稿。圖／國家圖書館提供

知名歷史學者梁庚堯以及兄弟梁庚寅與梁庚辰共同捐贈家傳藏書與手稿予國家圖書館。國圖表示，本次捐贈的萬餘冊藏書與手稿為梁的雙親梁兆康教授與鍾佩瓊女士所遺之藏書與手稿，豐富國家圖書資源館藏。

藏書手稿以哲學、教育類為主，多為民國38年以前兩岸三地出版品，其中還有雙親任教時手寫編製的教材講義、家人親友書信及梁兆康教授於中山大學研究院師範研究所教育學部撰寫的碩士論文等手稿。

國圖指出，梁兆康教授偕同夫人由香港到台灣定居，時經住所搬遷，但歷年珍藏圖書文獻與手稿等雖經歷史淬鍊，仍完善保存，感受到教授一家人對書的珍惜與愛護，足之後輩學習與仿效。

國圖今天與梁庚堯教授完成簽署「圖書文獻與手稿捐贈國家圖書館意向書」，館長曾淑賢賢表示，此次捐贈意義非凡，具歷史價值文獻會因時間而流失，教授們將藏書贈與國圖，讓這些藏書與手稿得到良善的保存，使其持續發揮學術研究之效益，更是成就文化資產永久典藏與流傳的遠程目標。

梁兆康教授與鍾佩瓊女士之藏書與手稿。圖／國家圖書館提供
梁兆康教授與鍾佩瓊女士之藏書與手稿。圖／國家圖書館提供

圖書館 中山大學 香港

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