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頂大畢業薪資被開42K 網一看「科系」搖頭：不正常

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文表示，自己在求職網站找工作時，發現台灣四大電資系畢業，公司竟只願意給4萬2，引發網友熱烈討論。 圖／ingimage
一名網友發文表示，自己在求職網站找工作時，發現台灣四大電資系畢業，公司竟只願意給4萬2，引發網友熱烈討論。 圖／ingimage

不少人認為唸頂尖大學對於工作薪資或多或少都有幫助，然而，近日就有一名網友發文表示，自己在求職網站找工作時，發現台灣四大電資系畢業，公司竟只願意給4萬2，引發網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，剛在人力銀行逛職缺，「台灣四大電資學士畢業，保底14個月年薪，但月薪只有42K，這樣是正常的嗎？會不會太誇張？」

貼文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「一堆沒年終的，有14就要偷笑了啦」、「電資為的是獎金，薪資不見得高」、「重點是獎金」、「考不上碩士差不多啊」、「學士有這樣很好了，不然去讀碩士啊」、「差不多啊，保14又不是只有14，學士42K差不多啊，不滿去讀碩士」。

但也有網友認為「當然不正常，太低了」、「太低，私大電資的價」、「認真找一定有更高的，不要自我壓價」、「學長清交資工碩，隨便一個都六萬起跳，四萬哪裡找得到四大資工碩」、「學士就看自己能力吧，我有兩個學長都四大資工，一個肄業工作兩年跟老闆要求調薪也破百萬，另一個學士第一年也破百萬」。

PTT 薪資 科系

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