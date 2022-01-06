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這所大學開設唯一具學分救生員課程 培育水域安全人才

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學西灣學院運動與健康教育中心開設唯一具學分的救生員訓練課程。圖／中山大學提供
中山大學西灣學院運動與健康教育中心開設唯一具學分的救生員訓練課程。圖／中山大學提供

中山大學西灣學院運動與健康教育中心開設唯一具學分的救生員訓練課程，第一、二期救生班有33名學員參與，其中27名學員取得結訓證書。之前受疫情影響，救生員檢定考試停擺，解封後學員順利考取救生員證照；第三期課程預計將於四月開訓，培養更多水域安全人才。

中山大學運動與健康教育中心主任羅凱暘表示，位在西子灣的中山，在全國大專校院中具有獨特的地理環境，中心近年致力將大海的元素融入全水域課程的規畫與活動，「水中救生」課程是其中重要一塊。54小時、2學分的課程採密集夜間授課，並利用週末時間進行基本救命術及海浪救生的訓練。

水中救生課程除每堂課必須要完成至少1600公尺的救生四式外，針對救生概念、水中自救及救溺所需的救生游法、接近法、防衛法、解脫法、起岸法等重要技巧，都下足了訓練的功夫。急救課程在漢姆立克急救法及CPR上啟用全新訓練器材，基本救命術是課程中相當重要的一環，不僅可運用在水中救生，也可以為日常生活提供緊急救護。

中山大學表示，海上訓練課程特別針對西子灣海域規畫設計，讓學員在西子灣海域進行長距離的海泳，實際體察西子灣海域的浪況與海流特性。其他訓練單元SUP板救生、救生橡皮艇與水上摩托車的緊急救援，以及沙灘摩托車的拖曳訓練等，學員覺得收穫很多。

中山大學音樂系學生鄧嘉爾說，雖然課程密集不輕鬆，但除了學習到面對緊急狀況的知識，也更深入了解水上運動的潛在危險。社會系學生吳亮霆曾經游泳拖人上岸，參與課程希望能學到更多的救生技能。

中山大學西灣學院運動與健康教育中心開設唯一具學分的救生員訓練課程。圖／中山大學提供
中山大學西灣學院運動與健康教育中心開設唯一具學分的救生員訓練課程。圖／中山大學提供
中山大學西灣學院運動與健康教育中心開設唯一具學分的救生員訓練課程。圖／中山大學提供
中山大學西灣學院運動與健康教育中心開設唯一具學分的救生員訓練課程。圖／中山大學提供

中山大學 疫情 生技

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