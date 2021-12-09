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成績差免退學！輔大擬廢二一制 全台已20校這麼做

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
輔大最近一次教務會議通過廢除二一制，接著要送校務會議拍板，才算正式定案。圖／輔仁大學提供
輔大最近一次教務會議通過廢除二一制，接著要送校務會議拍板，才算正式定案。圖／輔仁大學提供

輔仁大學最近一次教務會議紀錄描述，會議上通過「取消學業成績退學相關規定」提案，接著將送校務會議拍板。但將維持目前學業成績二分之一不及格的預警機制，與導師系統優化後進行連動，在學校輔導機制下，讓學生學習與面對自我負責。

輔大今年11月25日舉行的教務會議紀錄指出，為鼓勵學生因學習成效不佳，仍有繼續學習的機會，且讓各系所能以輔導機制取代學業退學制度，將修正輔仁大學學則第37、65條，以及刪除第48條。目前第48條規定，校內生接連兩學期，都有超過二分之一科目不及格，將遭退學，也就是俗稱的「雙二一制」。

過去多數大學都將成績設為退學門檻，近年陸續有大學廢除「二一制」或「雙二一制」，包括陽明交通大學、政治大學、台灣師範大學、海洋大學、彰化師範大學、台灣藝術大學、台東大學、台中教育大學、屏東大學、淡江大學、中原大學、文化大學、靜宜大學、中華大學、大葉大學、華梵大學、崑山科技大學、中山醫學大學、長榮大學、佛光大學，共20所學校，持續增加中。

此外，輔大教務會議紀錄提到，校內生每學期選課上限是32學分，全國最高。國內多數大學都將上限設為25學分，校方也規畫修改輔仁大學學生選課辦法來調降。

輔仁大學

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