北商大校長候選人出爐 靜宜、東華商管學者參戰

國立台北商業大學校長張瑞雄的任期到明年4月15日，校方今天表示，已按規定辦理下一任（第19任）校長遴選工作，選出5名候選人，並將於12月3日在承曦樓10樓國際會議廳舉行治校理念說明會。桃園校區的弘毅樓1樓A114階梯教室將同步直播。治校理念說明會將分上、下午2個場次。

北商大指出，校長遴委會已於今年11月10日完成第一階段資格審查，產生5名校長候選人，除了目前北商大的副校長蕭幸金、陳達新，另有3人來自外校，包括靜宜大學副校長任立中、東華大學企管系教授池文海、雲林科技大學科技法律所教授吳威志。

近年越來越多校外候選人在國立大學校長遴選中勝出。舉例來說，去年底當選的台灣科技大學校長顏家鈺來自台灣大學，當時消息一傳出，外界認為校外人士出任一事相當罕見，尤其台科大遴選還要先經校內教師行使同意權通過，更不容易。

清華大學本月初選出新任校長，香港大學講座教授高為元勝出，同樣也是校外人士。清大校長遴委會表示，高為元帶著優異豐沛的教育、學術與產業經驗，以極大的熱情參與清大校長遴選，希望對清華及台灣高教有所貢獻。

一名經常參與國立大學校長遴選的高教界人士認為，這樣才是健康的現象，如果愈來愈多人停止思考校內、校外的分別，國內校長遴選更能做到選賢與能。