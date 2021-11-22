清大設立專業級射擊教室 體育課一開放選修就秒殺

為提供學生更多元的體育運動選擇，清華大學近期啟用專業級射擊教室，本學期共有40名一般生的體育課選擇了射擊初學課程，跟著專業教練學習使用空氣步槍及空氣手槍，一圓射擊夢想。而清大兩名射擊選手也可藉此增加練習頻率，備戰2022杭州亞運及2024巴黎奧運。

清大指出，射擊教學練習室位於在風雲樓地下室，規畫7道國際標準規格的10公尺靶道，練習使用的空氣步槍及空氣手槍則由中華民國射擊協會提供。

本月10日的啟用典禮上，校長賀陳弘表示，希望透過開設射擊課程，培養學生專注力、穩定性，及更多元的運動愛好。也期許射擊教室的設立可協助清大射擊選手加強訓練，完善從小學到大學的國家四級體育培訓系統，進一步提升台灣的射擊運動水準。

體育室主任陳國華表示，清大本學期首開射擊初學課程，下學期也將增設SUP立槳、國標舞及空手道課程，未來並規畫直排輪、龍舟、攀樹、飛盤等體育課。本學期新開的射擊課一開放選課立即「秒殺」，顯示學生對這項運動有很高的興趣。

為提供學生最優質的射擊課程，清大特別聘請國家級的奧運教練郭孟熙來指導學生。郭孟熙曾任國軍射擊隊隊長、海軍陸戰隊新兵訓練中心射擊教官，也是1990年北京亞運會國手，及2008北京奧運、2020東京奧運的指導教練。

郭孟熙過去訓練的都是專業選手，他說，很榮幸有機會可以和清大的同學分享射擊的樂趣。選修他射擊課的學生來自生科系、材料系、音樂系、動機系等不同科系，還有不必上體育課的碩士生來選修，女生對射擊的興趣更甚於男生。

郭孟熙說，清大學生富有研究精神，能運用科學研究的角度來看射擊。，前使用雷射槍練習射擊，學生下課後就開始研究雷射光感應角度和設計的原理。，有人堆疊3塊練習平衡的半圓板，站在上面射擊，令教練印象深刻。

清大電資學院學士班大二生郭哲維說，射空氣手槍真的超級好玩，他上周上課就排隊3次，「咻咻咻打了六、七十發鉛彈吧，非常過癮！」教練對安全非常重視，射擊前注意事項都講解得很詳細，再三叮嚀槍口絕不能對人。

清大目前有兩位射擊國手，還是親姊妹，包括經由運動績優甄審管道入學、目前就讀動機系三年級的陳妘筠，及經由特殊選才管道入學、目前就讀清華學院學士班一年級的陳俞如。兩人都是杭州亞運及巴黎奧運的儲備選手，但因要兼顧學業，無法長期進駐國家訓練中心，只能利用周六及周日到新北市的林口高中跟著郭孟熙訓練。