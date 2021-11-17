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科技部協調大學增設太空系統工程所 首選陽明交大

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
科技部正與教育部協調增設太空系統工程研究所，首選陽明交大。本報資料照片
科技部正與教育部協調增設太空系統工程研究所，首選陽明交大。本報資料照片

蔡英文總統宣示發展太空科技，國家太空中心主任吳宗信曾呼籲教育部在大學成立太空系統工程研究所，招收碩、博士生，培養目前缺乏的系統工程人才。科技部次長林敏聰今天在立法院教育及文化委員會備詢，透露科技部已優先詢問陽明交通大學意見，正在洽談中，但也不排除由其他大專校院來設。

國家太空中心副主任余憲政會後受訪表示，台灣聯合大學系統去年起增設太空科技與工程學分學程，必修衛星科技與工程導論，以及太空專題研究、火箭設計與實作、太空任務設計等3大實務課程。除了該系統內各校，台北科技大學、國防大學等校也很有興趣，透過合作的方式參與其中。中央大學也在去年成立太空科學與工程學系，學生反應不錯。

余憲政也說，國家太空中心已成立「太空學苑」，依循太空發展法賦予的人才培育責任，設有學程，以培育大學、碩士班學生為主，也有培育博士生的學制，中央大學和中興大學都有簽約合作，太空中心也將實務經驗導入其中。另針對我國要進軍低軌衛星的計畫，另有相關學制招收在職生，若修課後經認證許可，可從其他領域轉入太空領域。

太空 中央大學 陽明交通大學

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