110年王惕吾先生新聞獎學金揭曉 獲獎率24％

110年「王惕吾先生新聞獎學金」得獎名單揭曉，全台各大學院校共24位學生獲獎。總獎金60萬元，研究生每位獎學金3萬元，大學生2萬元，各12人。

今年報名有100件，來自43所大學，共84人通過初審，其中研究生29人、大學部55人，最後得獎24人，獲獎率24%。

申請獎學金評比除學年成績，今年尚須撰寫一篇對於公共議題發揮企劃概念的原創短文，主題是「我覺得什麼公共議題，最值得願景工程深度報導」，經評選出的得獎同學，關心議題廣泛多元，涵蓋兒少及長照的社福政策、教育亂象、水資源、性別平等、數位化後的公正與隱私、因疫情期間生活衍生的問題等，各有所發揮。

主辦單位聯合報系文化基金會表示，學生專注課業之餘，對生活相關的公共議題亦多所留意，提出可行性高的發想，關注社會，作品論述精彩，令評審驚艷。

得獎名單如下（依姓氏筆劃序）：

(1)大學部組

中正大學傳播系呂佳蓁、中興大學中國文學系林伊嬋、東吳大學政治學系林香君、中興大學歷史系林昕影、正修科技大學機械工程系林智鴻、國立屏東大學商業自動化與管理學系吳聿涵、靜宜大學中國文學系吳承儒、中央大學生命科學系邱智昊、成功大學資源工程學系陳沛均、義守大學生物醫學工程學系陳雅楨、中正大學傳播學系曾霈榆、淡江大學大眾傳播學系黃馨誼。

(2)研究所組

中山大學財務管理學系博士生王文彬、政治大學傳播碩士學程吳玟誼、陽明交通大學傳播與科技所吳亭樺、台灣大學生物產業傳播暨發展所李柏毅、台北商業大學財務金融所林曉妍、成功大學電機系微電子工程所章恩綸、中正大學電訊傳播所張睿恩、台灣大學新聞所曾子軒、台灣大學土木工程所童郁真、台灣大學新聞所黃立安、台北科技大學建築系建築與都市設計所黃承渝、高雄大學法律所蔣佳融。