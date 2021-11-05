清大前校長劉炯朗逝世周年前夕 聯電捐蓋「劉炯朗館」

清華大學前校長劉炯朗去年11月7日辭世，聯華電子為緬懷紀念這位享譽國際的資訊科學界先驅及教育家，今天捐款整修清華資電館，並更名為「劉炯朗館」，將在館內設置獨立空間，展示劉前校長的生平行述及作品文物，部分捐款也將用於招攬國際師資並提供優秀博士生獎學金。

捐贈典禮今天早上在清華大學名人堂舉行，聯華電子董事長洪嘉聰與清華大學校長賀陳弘代表簽約。聯電總經理簡山傑、執行副總徐明志、副總賴明哲、人資長陳進雙及多名資深處長，以及清華前校長陳力俊及陳文村也都出席捐贈典禮。劉炯朗妻子、清華榮譽講座教授張韻詩也代表家人參與。

洪嘉聰說，劉炯朗校長與聯電有很深的淵源，擔任聯電第十至第十三屆獨立董事及第十四屆董事共15年，對董事會治理貢獻良多。為感念他多年來對聯電經營決策的指導與付出，聯電決定捐款、設立劉炯朗館，讓新一代的年輕學子們，也能感受他言談充滿睿智兼寬容的教育家風範。

賀陳弘表示，清華師生最喜愛的劉炯朗前校長去年11月7日離開了我們，聯電在他逝世周年前夕捐贈劉炯朗館，深具意義。劉炯朗是傑出的科學家，著書立說，學術成就得到國際肯定；他是教育家，即使學生犯了大錯，也永遠關愛學生；他開募款風氣之先，從此清華引進許多大尺度的企業捐款，盛讚「他是所有大學校長的典範，是立言、立德、立功三不朽的校長！」

賀陳弘也引用美國總統甘迺迪的話，表示要評論一所大學，不僅看它培育出什麼樣的學生，還要看這所大學推崇、追懷什麼樣的人，「我們推崇及追懷劉炯朗前校長，就是再度肯定清華辦學的理念與風格。」

劉炯朗妻子張韻詩說，劉一生能言善道，如果他今天在這兒，一定能有聲有色地感謝大家。因她不擅言詞，就念一首劉炯朗很喜愛的小詩「別在我的墳前哭泣」來表達她及家人對清華及聯電的感謝。

清華大學電資學院院長黃能富表示，這筆捐款將用於已有30年歷史的資電館內國際會議廳及老舊設施整修翻新及正面廣場改造，設計融入矩陣數學公式。此外，也將在一樓大廳設立雙重影像雷射浮雕立像牆，師生日後只要走進劉炯朗館，就可以看見一頭銀髮的老校長開朗慈祥的面容；從另一側看過來則顯現劉炯朗知名的離散數學公式。

劉炯朗館一樓還將設一處獨立空間，典藏劉前校長生前著作及文物。黃能富表示，此處將裝潢為舒適的書房型式，師生及參觀者可自在地坐在沙發上，聽聽劉前校長生前錄製的廣播節目「我愛談天你愛笑」、翻看「一次看懂自然科學」、「國文課沒教的事」等曾獲金鼎獎的科普、散文及詩詞作品，神交故人。