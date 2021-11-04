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太強了！國中頭痛人物重考拚上台大 學渣8+9的逆襲之路曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
一名自稱國中8+9的男網友在網上分享力拚重考、成功進入台大的故事。本報資料照片
一名自稱國中8+9的男網友在網上分享力拚重考、成功進入台大的故事。本報資料照片

台版東大特訓班！一位自稱國中8+9的男網友分享「實現台大夢」的逆襲之路，跳脫學校頭痛人物的形象，決心從私立學店休學、加入重考班，最終圓夢，考上台大。網友們聽了這段勵志故事不禁大受感動，直呼「太強了！」

這位台大生在Dcard發文分享「我國中太混了，都沒在念書，可說是8+9」，直言他曾在課堂上跟老師拍桌對嗆，翹課無數次，更是學校公認的頭痛人物。雖然國中畢業後幸運考上了一所公立高中，但他也總是渾渾噩噩度過高中生活。

在他考大學時應屆考了57級分，便進了一間不怎麼樣的私立學店，但擁有台大夢的他，開學不久就決定休學，全力拚重考。原PO參加重考班，感嘆「重考班生活真的不是人過的，超級逼，有時真的會讀到瘋掉，但想要有美好的果實，當然一定要付出適當的努力才行吧？但人的爆發力有限，短短半年從57級分衝到68級分，我已經很高興了，但離夢想仍相差一段距離」。

他內心充滿不甘願，決定拚指考，最終收到成績單的瞬間令他非常感動，「就只差一步就可以達成夢想了，所有一切都值得了，但果實真的很鮮美，成功登榜台大二類熱門科系，我覺得只要有心，真的可以辦到」。

勵志故事曝光後，讓網友們直呼羨慕，紛紛留言「如果不是反串，這也太強了吧」、「根本東大特訓班台灣版」、「從8+9轉變成學霸的反差萌，感覺原po很man，但應屆5科57其實已經贏了一票人了」。

Dcard 台大 學霸

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