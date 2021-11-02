網路賣耳環同校生留言「好兇」 東華女大生反擊申請性平調查

東華大學一名劉姓女學生，上（10）月26日在校內二手拍賣臉書社團出售耳環，卻有數名男學生看到女學生的大頭貼是泳裝照，在底下留言tag其他男同學「這個大頭貼好兇」、「要團購耳環嗎」，被標註的人則回覆「確定是耳環嗎」、「可以面交嗎」等言論，引起女學生不適，她要求對方承認性騷擾意圖未果，事後PO文反擊，引發熱議。

東華大學一名劉姓女學生，在校內二手拍賣臉書社團出售耳環，有數名男學生在底下留言tag同學。圖／取自臉書

劉姓女學生在臉書發文敘述事件的經過，提到在校內臉書社團販售耳環，有男同學們在貼文底下針對她的大頭貼發表性騷留言，28日碰巧偶遇事件的同校男同學們，還與其中一位男同學通話，期望對方可以承認自己的性騷擾意圖、甚至不強迫他們道歉，「然而楊同學等人仍執意狡辯」，其中一位在通話中表示「我是指（另一位男同學）的大頭照很兇」。

原PO隨後向學校提出性平事件調查申請，她坦言「我想要控告的並非個體，而是社會風氣。然而不針對個人，也不代表必須放過任何一個個體」。

她指出「網路騷擾無處不在，做出類似楊同學行為的人也層出不窮，『共犯』數不勝數。這絕非個別的不當行為，而是父權體制下的結構性問題」，她也納悶「是什麼樣的社會氛圍，讓這些男性認為自己能夠理所當然的輕浮點評一位女性的身體和衣著」。

原PO的貼文有5千多人按讚，7千多則留言，也引來大量攻擊言論，諸如「這杯水想強姦我」、「妳奶子讓我勃起了，妳是不是想強姦我」等言論，長期關注數位性暴力的「數位女力聯盟」發聲明聲援女學生，並在貼文說明好兇、或好凶、很兇，是ptt中常用的詞語，用來形容女性胸部很大很美（音同「好胸」），而非指實際的脾氣很兇，較常出現在表特版及西斯版等常討論女體的相關版面，在有人貼出女性圖片時，文中或推文常會用到這個詞語。

聯盟呼籲教育部長與立法委員應共同正視本事件，「台灣推動性平教育十數年，成效卻令人悲觀，如果連正在接受性平教育的學生族群都如此仇女、嘻諷性平文化，那我們到底該如何期待我們的社會整體氛圍能夠改變扭轉厭女的風氣？」

對此，東華大學於昨（1）日發表聲明，針對近日有同學以具有性意味或性別歧視之不雅字眼致其他同學感到不適，此舉已涉及性騷擾，並表示「性騷擾」係指不受歡迎的，與性或性別有關的言行舉止，且使他人感到不舒服、被冒犯或侮辱；「數位性別暴力」指透過網路或數位方式，基於性別之暴力行為。而該案已進入性平會調查程序，與該案相關的學生個人資料將以密件處理，校方不就個案對外發表評論。