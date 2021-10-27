校園醫護逗陣走！中正大學諮商中心率學生用愛烘焙感謝

中正大學諮商中心為感謝醫護人員平時工作繁忙仍不辭辛勞到校提供學生身心諮詢，以及護理人員在新冠肺炎疫情爆發時堅守最前線，今與學務處課外活動組及校內烘焙社合作，前往榮民醫院分送手工餅乾，為醫護人員加油打氣。

中正大學諮商中心去年底新設精神科醫師諮詢服務，聘請臺中榮民總醫院嘉義分院身心醫學科醫師黃立中駐校服務；校方此次特別舉辦「一個都少不了—校園醫護逗陣走」活動，與烘培社的同學一起烘烤餅乾，表達學校對醫師的感謝。

諮商中心指出，黃立中近一年的服務期間內，中正學生有壓力、憂鬱、焦慮或失眠等身心適應症狀、精神疾患及藥物使用等精神醫療相關困擾時，都能即時以自身精神醫療經驗，給予學生諮詢、評估、轉介服務及增進心理健康方面知識等支持，讓同學能安定身心、穩定就學。

此外，黃立中與中正校內心理師雙向溝通，不僅讓學生瞭解自身心理狀況，也讓心理師在評估階段能更全面周延，甚至針對學生需求擬定適切的處遇策略。

中正大學諮商中心長期追蹤學生在學困境的成因，焦點強化教育、輔導諮商與治療的三級輔導機制，橫向溝通及聯繫校內外支持系統。

諮商中心主任鄧閔鴻也提到，藉由校內導師及心理師從旁輔導協助，再加上精神科醫師進入校園體系，當醫療服務與校園輔導合作網絡關係更加綿密、專業資源更即時銜接，才能陪伴學生走過低潮。