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輔英科大研究紅麴益生 嘉惠健檢「紅單」教職員工

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
輔英科技大學保健營養系教授王志傑（中）與校友總會榮譽理事長徐麗月（左二），致贈紅麴食品給總膽固醇超標的教職員工。圖／輔英科大提供
輔英科技大學保健營養系教授王志傑（中）與校友總會榮譽理事長徐麗月（左二），致贈紅麴食品給總膽固醇超標的教職員工。圖／輔英科大提供

輔英科技大學保健營養系教授王志傑是國內研究紅麴益生的先驅，鑑於防疫期間教職員工運動量減少、疏於飲食節制，體檢報告「三高」增多，提供研製的紅麴膠囊食品給「紅單」同仁，校友總會榮譽理事長徐麗月贊助，總膽固醇超標的同仁配合運動、飲食改善健康。

王志傑是台大微生物與生化學研究所博士，學術專長在保健食品開發與功效評估，特定保健菇菌研究，學生都尊稱他為「菇爺」。他的研究標的非常廣泛，包括紅麴、山藥、波羅蜜、雨來菇、桑黃、牛樟芝、丹蔘、薑黃、北冬蟲夏菌、火龍果、紅豆、燕窩、三七、酒麴、葉黃素、蜆精、石蓮花、刺五加等。

王志傑在97年就受行政院國科會委託，進行「紅麴對動脈粥狀硬化症疾病之保健與預防研究」，探討紅麴對血液凝集、抑制內皮細胞發炎及血管平滑肌細胞遷移的影響，99年持續探討紅麴對心臟保護作用的機轉等。

輔英科大校長顧志遠表示，學校是以健康照護為主的大學，過去半年因疫情關係，很多運動場域關閉，人際活動減少，部分教職員工運動量不如往常，加上飲食稍不節制，體重就可能超標，進而影響健康。

王志傑說，開學聽到不少同仁自嘲沒接到警察紅單，卻接到學校「體檢紅單」，感到很鬱卒，於是他想提供自己研製的紅麴膠囊食品，給總膽固醇超標者，希望能有所改善，限量50份，線上一開放登錄隨即秒殺。徐麗月覺得教職員工的健康很重要，決定贊助「紅麴～紅不讓、顧健康」活動，在輔英保健食品研製模場供免費領取，登錄成功者覺得很暖心。

輔英科技大學校友總會榮譽理事長徐麗月（右）致贈紅麴食品給總膽固醇超標者。圖／輔英科大提供
輔英科技大學校友總會榮譽理事長徐麗月（右）致贈紅麴食品給總膽固醇超標者。圖／輔英科大提供
輔英科技大學保健營養系教授王志傑研製紅麴益生。圖／輔英科大提供
輔英科技大學保健營養系教授王志傑研製紅麴益生。圖／輔英科大提供

超標 保健食品

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