輔英科大研究紅麴益生 嘉惠健檢「紅單」教職員工

輔英科技大學保健營養系教授王志傑是國內研究紅麴益生的先驅，鑑於防疫期間教職員工運動量減少、疏於飲食節制，體檢報告「三高」增多，提供研製的紅麴膠囊食品給「紅單」同仁，校友總會榮譽理事長徐麗月贊助，總膽固醇超標的同仁配合運動、飲食改善健康。

王志傑是台大微生物與生化學研究所博士，學術專長在保健食品開發與功效評估，特定保健菇菌研究，學生都尊稱他為「菇爺」。他的研究標的非常廣泛，包括紅麴、山藥、波羅蜜、雨來菇、桑黃、牛樟芝、丹蔘、薑黃、北冬蟲夏菌、火龍果、紅豆、燕窩、三七、酒麴、葉黃素、蜆精、石蓮花、刺五加等。

王志傑在97年就受行政院國科會委託，進行「紅麴對動脈粥狀硬化症疾病之保健與預防研究」，探討紅麴對血液凝集、抑制內皮細胞發炎及血管平滑肌細胞遷移的影響，99年持續探討紅麴對心臟保護作用的機轉等。

輔英科大校長顧志遠表示，學校是以健康照護為主的大學，過去半年因疫情關係，很多運動場域關閉，人際活動減少，部分教職員工運動量不如往常，加上飲食稍不節制，體重就可能超標，進而影響健康。