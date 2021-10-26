具文資保存價值 清大梅園獲登錄竹市首件紀念建築

新竹市文化局上周二（19日）召開古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會，認定國立清華大學已故梅貽琦校長在大學的教育史與校園規畫史上有重要意義貢獻，其「清大梅園」（統稱梅貽琦校長墓園）墓體有別於傳統墳塚樣式，為一方型的大理石平台，下沉式墓體連同鑄刻碑銘的高台牆面，方格水泥塊砌成的基座平台所構成，具文資保存價值，決議將其登陸為紀念建築，這也是竹市首件紀念建築。

清大表示，梅花象徵著高潔、堅毅不拔的傲骨精神，除是清大的校花，每年清大人獨有的梅竹賽「祭梅」儀式更是清大傳統慣例。清大與陽明交大的「梅竹賽」之名也是以梅貽琦校長的姓代表清大為主。

清大梅園佔地約1000坪，位在校園高處，從梅園平台俯瞰，校景盡收眼底，擁有極佳的天際線。梅園樸實開闊，花草扶疏的景觀設計，每年冬梅季時，寒梅綻放往往吸引校外遊客到訪，更是清華人平日散心休閒的好去處。

市府文化局指出，清大校內的梅園和台灣大學傅園傅斯年校長墓園都是一代校長的長眠之處，設置校園內的原因除感懷斯人風範，也是表徵創校治校精神的具象。

墓園創建年代約在1962年間，是紀念清大在台建校首任校長梅貽琦所建，1962年5月19日梅貽琦逝世後，梅校長貽琦博士治喪委員會決議將其墓園設置在清大校園，隔年書法家于右任所書「梅園」勒石，也在梅貽琦逝世週年當日揭幕，墓園爾後即以此名行之。

該案是清大在台建校首任校長梅貽琦的紀念墓園，整體空間塑造透過中軸線參拜道設計，拾級而上進入墓園的本體範圍，墓園現況、兩側龍柏、梅樹均保持得宜，清大也將其視為校園內重要文化資產並永續保存。