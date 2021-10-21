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影／台灣斑龜會算數！分辨出9和10 刷新全球烏龜紀錄

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台師大發現台灣斑龜會算數，表現最好的可以分辨9和10，創目前全球爬蟲類最高紀錄。記者潘乃欣／攝影
台師大發現台灣斑龜會算數，表現最好的可以分辨9和10，創目前全球爬蟲類最高紀錄。記者潘乃欣／攝影

台灣師範大學研究發現烏龜會算數。該校生命科學系教授林思民今天發表研究成果，在盒子中同時擺放貼有8個紅色方塊，和貼有3個紅色方塊的板子，當台灣斑龜選8個方塊的板子，就有食物吃，多次下來發現斑龜確實具數感，表現最好的可以分辨9和10，創目前全球爬蟲類最高紀錄。

台師大科系表示，研究已證實孔雀魚最高可分辨4和5個物件的差異，鴿子可分辨6和7，巨猿可分辨9和10。爬蟲類看起來智商不高，不過台灣野外最常見的台灣斑龜，在行為獸醫師的指導下，發現他們能精準選出數量多者，表現最好的可以分辨9和10。這項研究成果已發表於國際期刊「動物學前沿」。

林思民說，過去科學界普遍認為變溫動物如青蛙、蜥蜴、烏龜，智商一定低於恆溫動物，如蜥蜴只能分辨2和3，赫曼陸龜只能分辨3和4。研究團隊發現斑龜可以分辨9和10，接近靈長類動物人猿，刷新爬蟲動物數感能力的新紀錄。

林思民說，這項研究能得出成果，感謝日前曾舉行記者會發表「烏賊會算數」研究的科博館長、清華大學生命科學系教授焦傳金。清大以數量多、數量少的兩組蝦子，以此證實烏賊能辨別數量多寡；台師大的研究則用數量多、寡的兩組板子，不能吃，選對了才有食物當作獎勵，需要花時間引導烏龜，讓他們把板子數量和事後的獎勵連結在一起。

執行此研究的台師大生科系碩士林鳳君指出，台師大團隊一開始給烏龜「固定題」，如每天給20個數學題，每題都是並列具4個方塊的板子，和具2個方塊的板子，用亂數決定哪個板子在左、哪個板子在右。經過5天候，他們把題目的數量提升為更高，如6比7，發現烏龜還是能辨識數量較多的一邊。

林鳳君說，團隊接著開始給烏龜「混合題」，發現台灣斑龜在8比9，和擺放9個方塊與10個方塊的板子之間，此類連人眼都難一眼辨識多寡的狀況，斑龜都仍選出數量較多的一邊。

林思民表示，推估烏龜從頭到尾都沒有「算」數，而是用「推估」的方式選出方塊數量較多的板子。20世紀曾有科學家證實馬會算數，但人員在實驗過程提供眼神和聲音的暗示給馬，後來被認為是「聰明漢斯效應」。台師大並無刻意引導烏龜選哪邊，已排出聰明漢斯效應的可能。

林思民說，這研究證實烏龜比想像中聰明，牽動野生動物貿易、野放、飼養等面向的思考，讓人類意識到「養牠，其實讓牠不舒服」等議題。

台師大 獸醫師 科系

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