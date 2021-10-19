史瓦帝尼皇室連8年來留學 台灣高教憑這點圈粉非洲生

中國大陸已宣布禁止學生來台求學、大專校院新南向國家生源成長趨緩，非洲有望成為下一站。教育部近日宣示進軍人口逾12億的非洲，今年首度執行「非洲菁英人才培育計畫」，砸千萬元預算鼓勵各校招收農業、醫療、資訊、商管、華語教育5大領域碩博生，包括台灣大學等5校將開12個專班培育育才。

攤開此參與計畫名單，多數學校聚焦農業與醫療教學，如台灣大學成立生物多樣性、農業經濟、衛生教育和護理4大學位專班，鎖定我國邦交國史瓦帝尼，及南非、坦尚尼亞等國學生；台北醫學大學和高雄醫學大學都開設醫療專班；東華大學開設永續農業專班；台灣師範大學則聚焦華語教育，想提升當地教師教學能力。

代表台師大提出非洲育才計畫的華語系主任蔡雅薰認為，非洲是台灣高教招生的處女地，過去極少接觸但正在發展，人口多，極具潛力。她研究非洲各國，發現奈及利亞有最多通過國際文憑組織認證的「IB學校」，而台師大正是全球四所培育IB學校師資的大學之一，於是針對該國提出華語教育短期專題研習學分班，想教當地最頂尖、能影響國家的高階人才。

實踐大學雖未接受教育部補助，但在2014年吸引史瓦帝尼王子班柯希就讀後，每年至少有1名史國皇室成員來校求學。實踐大學副校長郭壽旺坦言，校方過去聚焦經營歐美生、陸生、新南向生，無心插柳之下吸引非洲生來留學。班柯希一路從學士班讀到碩士，曾在華南銀行實習，最近想進一步來台攻博。史國皇室口耳相傳之下，來校人數逐年成長。

郭壽旺說，非洲人膚色與台灣不同，有時對黑人身分感到自卑，來台後須花更多時間適應環境。校方安排非洲生與其他國家國際生共住一間宿舍，為他們開設全英語課程，並安排非洲學生普遍擅長的休閒項目，如足球，有效提升成就感。

教師團體和坊間教育單位都樂見教育部宣示進軍非洲。升學顧問公司「大學問」執行長魏佳卉分析，台灣學費低於歐美，且打工便利，一言以蔽之「CP值高」，是吸引非洲生來台主因。

她強調，招收非洲生絕對是正確方向，且已經在發生。有意來台的非洲生逐年提升，甚至有非邦交國代表向她詢問簽證取得方式，積極希望來台求學。全國私校工會理事長尤榮輝也樂觀預估，非洲有望逐步取代東南亞國家，成為我國高教生源的新大陸。

官方數據也證實非洲來台就讀大專校院學生逐年成長，從104學年起突破千人，107學年達1402人創新高，去年受新冠疫情影響，略降為1240人。按國別分，我國在非洲唯一邦交國史瓦帝尼占三成，其次為衣索比亞和南非，各占一成左右。

如何持續增加生源？魏佳卉指出，教育部今年首波非洲計畫聚焦農業、醫療領域，但近年中國大陸「一帶一路」政策帶動非洲發展，非洲開始需要土木等基礎建設及商管人才，建議這些領域積極增加全英語（EMI）課程。

尤榮輝分析，台灣和非洲接觸少，績優私校能藉政府計畫、海外宣傳等管道爭取更多國際生。不過後段私校恐因苦無攬生門路，看得到卻吃不到這塊崛起的大餅。

尤榮輝借鏡最近一波高教國際化策略，指出教育部積極招收新南向國家學生，卻傳出部分學校安排學生打黑工弊端，已影響印尼等國對台灣高教觀感。私立大專校院若想專攻非洲國家，要考量當地學生經濟資源不足時，須協助工讀，但要避免打黑工。

尤榮輝提醒，非洲的風土民情與台灣大不同，生活輔導及照顧成本更高，課程及師資都得特別安排。

至於非洲學生如何看台灣？史瓦帝尼王子班柯希曾擔任實踐大學畢業典禮學生致詞代表，他強調台灣是他第二故鄉，畢業後要回國致力推動台、史雙邊關係。

布吉納法索籍的艾家齊剛從台大土木系碩士班畢業，他說自己接受外交部獎學金來台，未料大二時布國宣布與台灣斷交，讓他頓失金源。有些布國學生轉往給他們獎學金的中國大陸，但他因為愛上台灣的人情味，靠著打工、實習留下來。

艾家齊分享，最大的挑戰是上中文授課課程，他靠著學中文、勤問助教克服困難。課堂之外，他還擔任過台大足球校隊隊長、禮賓大使，透過課外活動融入台灣生活，感謝台灣給他求學的機會。