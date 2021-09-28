薪酸！5成私立大專教師鐘點費凍漲28年 形同打7折

「薪」酸教師節。高教工會今天上午10時30分將舉行記者會，揭露國內50％私立大專校院，長達28年沒調漲教師鐘點費，從1993年凍漲至今。這28年間，我國物價漲幅42％，等於實質鐘點費打7折。許多學生在教師節感謝老師辛勞，希望政府和學校也能改善教師待遇。

高教工會進一步指出，整體大專教師薪資漲幅也跟不上物價漲幅，這28年間調薪約34％，仍低於物價漲幅，等於實質減薪8％。更不用說，28年間我國經濟成長達198.2％，正是大量專業勞力與培育人才的成果，第一線高教從業人員薪資待遇卻不見起色。

今天是教師節，高教工會呼籲，政府應規範公、私立大專校院一律調整教師鐘點費，跟上物價漲幅與經濟成長，杜絕「28年不漲」、「實質鐘點費打7折」等荒謬狀態。另要核定明年公、私立大專教師調薪，並確保不分公、私校一併調整。

工會也向政府喊話，要求盡快提出政策，一併改善全體勞工薪資待遇，讓長期遭資方奪去的經濟成長成果，回歸到全體勞工階級身上。