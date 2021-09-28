快訊

朱立倫發言人：國民黨與美中一起反對台獨 只是剛好而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

薪酸！5成私立大專教師鐘點費凍漲28年 形同打7折

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高教工會揭露，全國半數私立大專教師鐘點費凍漲28年，遠跟不上物價上漲。本報資料照片
高教工會揭露，全國半數私立大專教師鐘點費凍漲28年，遠跟不上物價上漲。本報資料照片

「薪」酸教師節高教工會今天上午10時30分將舉行記者會，揭露國內50％私立大專校院，長達28年沒調漲教師鐘點費，從1993年凍漲至今。這28年間，我國物價漲幅42％，等於實質鐘點費打7折。許多學生在教師節感謝老師辛勞，希望政府和學校也能改善教師待遇。

高教工會進一步指出，整體大專教師薪資漲幅也跟不上物價漲幅，這28年間調薪約34％，仍低於物價漲幅，等於實質減薪8％。更不用說，28年間我國經濟成長達198.2％，正是大量專業勞力與培育人才的成果，第一線高教從業人員薪資待遇卻不見起色。

今天是教師節，高教工會呼籲，政府應規範公、私立大專校院一律調整教師鐘點費，跟上物價漲幅與經濟成長，杜絕「28年不漲」、「實質鐘點費打7折」等荒謬狀態。另要核定明年公、私立大專教師調薪，並確保不分公、私校一併調整。

工會也向政府喊話，要求盡快提出政策，一併改善全體勞工薪資待遇，讓長期遭資方奪去的經濟成長成果，回歸到全體勞工階級身上。

高教 教師節 薪資

延伸閱讀

籃球／登峰造極青年籃球 HBL、UBA強隊亮相

定向越野／排名賽宜蘭登場 中正大學奪公開組冠軍

大專開學日鬧空城！前2周一律遠距 僅5成學生入宿

大專防疫急轉彎 教部建議開學前2周一律遠距上課

相關新聞

禁化妝染髮穿短裙！學姐狂列「12條宿規」 女大生崩潰：無法反抗

台灣本土疫情趨緩，各校陸續開學並安排12歲-17歲學生施打BNT，不少學生也住進宿舍準備迎接新生活。不過近日有學生抱怨遇到雷包室友，不僅洋洋灑灑列出12條奇葩規定要她遵守，更以學姐身份壓制她不能反抗，讓她非常困擾，只好上網求助。

紀念國家講座教授梁定澎！中山大學神經科學實驗室啟用

教育部終身榮譽國家講座教授梁定澎今年五月胰臟癌過世，抱病時仍親力親為推動設置科學實驗室，中山大學管理學院接棒完成他的遺志...

陽明交大教授聯手 打造全新博雅教育通識課

國立陽明交通大學新設立的博雅書苑在這個學年度登場，書苑長陳一平邀來前交大、陽明兩校副校長林一平、謝仁俊聯手開設「開門見山...

中華醫大鄭芷羚、康家維多益英檢成績優異今返校謝師

中華醫事科大食品營養系學生鄭芷羚、醫學檢驗生物技術系康家維努力自學，參加今年多益英文檢定考試，拿到940、860高分，獲...

薪酸！5成私立大專教師鐘點費凍漲28年 形同打7折

「薪」酸教師節。高教工會今天上午10時30分將舉行記者會，揭露國內50％私立大專校院，長達28年沒調漲教師鐘點費，從19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。