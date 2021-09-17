國防人才搖籃 中山大學智慧操控水下載具學研中心揭牌

因應海洋國防需求，國立中山大學投入國防科技關鍵技術研發，學校開發的台灣第一艘自製小型潛艇已實海測試成功，開創台灣自製水下載人載具首次水下動力航行紀錄。「智慧操控水下載具平台技術研發學研中心」今天揭牌啟用，校長鄭英耀表示，這處學研中心將扮演國防科技智庫角色，推動全國「先進船艦及水下載具」領域相關國防關鍵技術，也替軍方培養國防科技人才。

中山大學「智慧操控水下載具平台技術研發學研中心」成立後，將研發先進船艦及水下載具、起草國防科技白皮書、盤點整合國內大學相關研究能量、開發載具平台雛型、針對軍事需求培養相關人才，揭牌儀式由校長鄭英耀及國防科技學研總辦公室召集人蔡志宏共同主持，國家實驗研究院院長吳光鐘等多位學者專家見證。

「智慧操控水下載具學研中心」主任王朝欽表示，中心會依國防科技學研總辦公室的規劃與動態調整，規畫國防科技發展藍圖與白皮書，並培育水下載具創新產業發展所需的關鍵人才，提升國內海洋國防科技研究開發能量，作為軍事科技研發布局的重要後盾，因應未來30年的海洋國防需求。

校長鄭英耀雀躍宣布，中山大學研發的台灣第一艘自製小型潛艇今年2月已在台南安平港完成水下8米動力航行測試，這是「第一代雙載水下載具」開創台灣自製水下載人載具首次水下動力航行紀錄。研發團隊目前規劃前往小琉球，在充滿暗流的可測環境中「載人」下潛至10至20米深海域。

王朝欽表示，「第一代雙載水下載具」可用於海底觀光、箱網養殖、水下能源資源探勘調查等；技術自主方面則可結合水下聲納技術發展水下探勘、水下救援；軍事國防上更可配合國家潛艦國造政策，加入AI功能，協助海底航行與發展智慧型防禦武器，為台灣建立海底防線。

另科技部和國防部日前也共同提出「學研中心」計畫，5年投入50億元，評選3至6所大學成立「學研中心」，每月提供3萬至6萬元獎學金，培育150名具有國防科技專業的碩博士生。 中山大學研發的「第一代雙載水下載具」（MUV），今年2月已在台南安平港完成水下8米動力航行測試，開創台灣自製水下載人載具首次水下動力航行紀錄。記者王昭月／翻攝

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