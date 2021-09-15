管中閔盼台大新生「好野」 提升破壞力與創造力

台灣大學今天舉行校史首次線上開學典禮，會場以「新生好野」為主題。校長管中閔接受學生採訪表示，他曾在另一公開場合形容台大學生比較野，他也期許校內生如此，不被過去包袱所影響，要有創造力，多一點破壞力也不錯。

管中閔回顧，他當年高中畢業時，希望趕快擺脫學習框架、擺脫家庭，看這世界會變成什麼樣子。他也笑稱自己63歲以前都沒想過自己會成為台大校長，人生的路很難說。

以下是管中閔在開學典禮的致詞全文：

今年是非常特殊的一年。去年新冠疫情雖已爆發，我們仍可維持實體的開學典禮。今年疫情的陰影擴大，我們原先規劃實體與線上結合的方式舉行開學典禮；但近日疫情突然更形緊張，我們只好改採完全線上的方式。這樣特別的開學典禮，也預示著開學後的校園不會和以前完全一樣，我們大家都得準備以新的態度，迎接新的校園生活，以及新時代隨時帶給我們的挑戰。

今年五月開始，疫情變得嚴峻，學校已積極應對，避免疫情進入校園。我們在開學前也針對上課方式，宿舍安排，以及校園活動，規畫了各種因應措施，希望同學們能夠正常學習，生活也不會受到太多影響。這些措施會隨著疫情以及政府相關規定調整，以確保校園與師生的健康安全。這點請所有同學們放心。

大學是「轉大人」的關鍵階段。面對這個新階段，大家一定充滿興奮和期待，但也有同學們懷抱著惶恐的心情。為什麼惶恐？教務處過去兩年的新生調查顯示，每年約有四成上下的同學自覺生涯方向並不明確。有些同學不確定主修科目是否就是自己要追求的方向；有些不知道自己未來想要變成什麼樣的人；有人甚至說，即使經過多年學習，他並不知道學習的目的究竟是什麼。這都是許多人感到惶恐的原因。

過去兩年間，學校一批老師，同學以及校友們開始了針對「未來大學」的討論。他們分析目前體制中影響學習的核心問題，也探討心目中未來大學的樣貌，並於去年底發表了「未來大學白皮書」，確立「以學習者為中心的開放式大學」這個改變目標。學校行政單位隨後根據白皮書的建議，著手擬定行動方案，其中一些新措施這學期就要付諸實行。

在未來，同學們可以用更具彈性的方式決定學習方向。你可以遵循主修和輔修規定，也將可以在同一學院不同科系中學習領域專長，或者跨院選擇各種領域專長，然後以「院學士」或「校學士」的資格畢業。在學期間，你們也能申請「探索學習」，在校外或國外探索不同場域的學習和實作經驗，從而確認自己想要追求的方向。這些設計，是希望同學們能不受傳統框架所束縛，拓展學習的光譜，適才適性的發展。

老王樂隊的一首歌，開始就說：「在這個世界裡 \\ 尋找著你的夢想 \\ 你問我夢想在哪裡 \\ 我還年輕 我還年輕」。的確，你們如此年輕，充滿一切可能，而台大將提供大家更寬廣的學習空間，讓你們找到自己的方向，實現自己的夢想。因為如此，你們將不會「在未來的日子裡 \\ 獨自哭著無法向前」。

開學第一天，我誠摯的祝願所有同學在未來四年裡，重新發現自己，歡喜學習，快樂成長，成長為你們自己希望的模樣。

商品推薦