台師大列雙語重點培育學校 2025要拼6成系所全英碩博班
教育部今天公布「大專校院學生雙語化學習計畫」名單，台灣師範大學被列為重點培育學校，與中山大學、成功大學、台灣大學並列。台師大表示，將成立「雙語教育辦公室」，預計2025年有6成系所提供全英語碩博士班、11個全英語學分學程，3成大二生、3成5的碩一生修課學分中，至少有2成是全英語課程。
台師大表示，全校已有150教師有開設EMI課程的經驗，並早在2017年和英國文化協會合作，辦理EMI教師培訓課程，強化專業領域EMI授課能力。預計2025年將有250位（30%）專任教師完成培訓，並鼓勵通過認證教師組成 EMI 社群、辦理工作坊，定期交流英語授課執行狀況，持續增能。
台師大教務長劉美慧說明，109學年度台師大EMI實體課程數共有436門，佔全校課程總數近10%，學校也已有3個全英語授課的學分學程、27個系所（40%）開設全英語的碩博士班，期望114學年度EMI課程數可達927門，另設11個全英語學分學程，且至少有60%系所開設全英語碩博士班。
目前台師大尚無專責雙語化政策推動的校級組織，台師大表示，今年將成立「雙語教育辦公室」，作為跨單位的EMI課程推動平台，統籌各單位執行，並落實成效評估；另將設立「英文學術素養中心」，針對學生英語學術能力，提供全面諮詢服務，包含英文學術寫作、研究倫理訓練、跨國研究媒合與橋接等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言