清大畢業不會寫code？他：人生勝敗其實高中就決定了

考上好大學就是人生護身符？卻有一名求學過來人認為「唸好高中比唸好大學重要」，因為讀書就像蓋房子，上樑不正下樑歪，高中沒唸好，大學繁星唸再好的學校也還是半桶水，但這番言論被其他網友一句話另類推翻。

該名求學過來人在PTT發文，「高中時期的我總覺得，唸好高中比唸好大學重要，因為打下好的學術底子很重要」，相較於部分學生還不確定人生目標，他似乎早有覺悟，「高中沒唸好，大學繁星唸再好的學校也還是半桶水。因為讀書就像蓋房子，上樑不正下樑歪」。

在職場表現上，他認為有些私大畢業生的工作能力比有些國立頂大的畢業生還強，關鍵點在於對方的高中學歷，「私大畢業生有些是明星高中，如雄中畢業的學生，能力表現遠勝過放牛高中洗到國立頂大的畢業生」。

求學過來人出社會後曾經遇到「清大畢業不會寫code」，起初令他相當納悶，後來才發現「那位女生是放牛高中洗上去的！」，所以他分析出一個結論「人生的勝敗其實高中就決定了」。

不料，網友們直接一句話推翻「其實出生就決定了」、「我命由爸不由天」、「很難擺脫階級複製，高等教育也是比錢」，有人舉例身邊個案「高中班排倒數同學畢業後被爸送去留學，現在回來後當什麼評酒師、珠寶鑑定師，住豪宅生活輕鬆愜意，反觀自己當奴工」，但也有人認為機會在人的選擇「朋友普通學校出身，現在也努力進修拚到快年薪百萬」、「不會唸書但是從商或跑業務賺大錢的也很多」。

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