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大學什麼系所最難介紹？ 網無奈曝經驗談：都說要當海賊王

聯合新聞網 / 綜合報導
許多親戚會詢問大學生「現在讀什麼系」或是「未來要做什麼」。 示意圖／記者曾吉松攝影
許多親戚會詢問大學生「現在讀什麼系」或是「未來要做什麼」。 示意圖／記者曾吉松攝影

中秋佳節將至，不少親友便會齊聚一堂烤肉、團聚，而也會有許多親戚會詢問大學生「現在讀什麼系」或是「未來要做什麼」。對此，便有一名網友疑惑「那有什麼系是要解釋個老半天，還解釋不出個所以然的？」

原PO在Dcard上以「唸什麼系被問到解釋會很麻煩」為題發文，如果是醫學、電機或資工這種系，一說出來大家都知道是在學什麼，且未來的職業不外乎就是要做醫生或工程師。

他也舉例道，自己的朋友念環境工程，對外都直接說以後要去當清潔工，讓他相當傻眼，不禁想問有沒有什麼大學科系是「解釋個老半天，還解釋不出個所以然的？」

此文一出，便有不少「少見系所」的網友紛紛留言，其中有地球科學學系的網友表示，自己曾被問過「你們以後要拯救地球嗎？」，也有語言治療與聽力學系的網友無奈道「沒人知道我們在幹嘛」，更有海洋環境及工程學系的網友搞笑回應說「我都說以後要當海賊王」、「行政管理學系，本系絕對是解釋不出所以然的No.1」、「呼吸治療學系，親戚説那也是醫師嗎？是什麼科的醫生？不知道該怎麼接了」。

更有許多留言分享自己遇過的荒唐事跡，「長輩：喔你讀應外系喔，那你下次要跟我用英文打招呼喔」、「全球發展是要統治世界嗎」、「心理學系最常被問：那你猜猜我在想什麼」、「我念資工，親戚聽到就說幹麻念這個又沒前途，她以為是志工，算了反正跟他們解釋也不懂」。

大學生 Dcard

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