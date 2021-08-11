清大電機送獎學金 不出國也能線上國際學習

清華大學電機系每年提供豐厚獎學金鼓勵學生出國交換，但疫情阻隔出國路，電機系決定提供學生線上國際學習的機會，將20萬元的暑期海外名校體驗獎學金改用於修習國際頂尖大學線上課程。今年暑假就有電機系學生修習全球最頂尖的現代音樂學院「波士頓伯克利音樂學院」（Berklee College of Music）線上實作課程，實現跨領域的夢想。

電機系主任劉靖家說，電機系每年提供大一甲組及大二乙組各10名學生暑期出國交換獎學金20萬元。2014年以來已有85名學生利用這筆獎學金出國交換，最受學生青睞的暑期修課學校包括美國柏克萊加州大學、洛杉磯加州大學、史丹福大學及加拿大英屬哥倫比亞大學等。學生若申請到全球處的學期交換資格，電機系也將提供一學期最高40萬元的獎學金，補助機票和住宿等生活費用。

但去年起學生出國交換的路被疫情阻絕，眼看著今年暑假學生也出不去，電機系讓學生自行決定將交換機會保留到明年再去，或是改為申請心目中最想上的國外名校線上課程。

劉靖家指出，為提升學生的國際視野，清大一直很鼓勵學生出國交換，也提供許多獎學金，有些學生很嚮往的課程並未在暑期開課；若改為修習線上課程，可完全打破時間地域的限制，讓學生真正修到心目中首選課程。許多名校這一兩年都開出了升級版的線上課程，但這些課程也相對昂貴，有些1門就要10萬元。不少學生都跟他說，如果沒有獎學金的補助，根本不可能去修習這些夢幻課程。

清大電機系甲組大二生蘇東誠今年暑假就選修了3門線上課程，包括美國波士頓伯克利音樂學院的音感訓練與音樂製作課、以及1門專業機構開設的進階程式語言課。蘇東誠是清大阿卡貝拉人聲樂團的團員，一直希望能結合電機和音樂專長，發展出新的可能。

蘇東誠說，許多頂尖名校收國際交換生的資格很嚴、名額也少，但如果報名線上課程，機會就增加許多，且課程選擇更豐富；雖然還是有些遺憾無法親身赴美，但遠距修課也有優點，就是不必擔心住宿、機票、疫情問題，可以把所有的時間精力集中在想要學習的事物上。

另外，蘇東誠說，他今年暑假還同時申請到企業實習，可以在一個暑假內完成實習與國際學習，也是疫情前想不到的事。

清大電機系甲組大二生葉芷彤去年暑假計畫申請前往柏克萊加州大學交換，她說，名校課程很貴，2門課就要約20萬，因為學校補助，她才有勇氣提出申請。雖然最終仍因疫情沒能去成，但她決定明年再申請出國交換，這個暑假就先到台積電實習。

葉芷彤說，當初選擇校系時，清大電機甲組就是她的第一志願，因系上提供許多資源，不只出國機會多，獎學金豐厚，還安排企業導師指導，讓同學們更深入了解業界。 清大電機系鼓勵學生出國交換或線上國際學習。右起系主任劉靖家、大二生葉芷彤、蘇東誠。圖／清大提供 清大電機系鼓勵學生出國交換或線上國際學習。右起系主任劉靖家、大二生葉芷彤、蘇東誠。圖／清大提供

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