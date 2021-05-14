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他重考2年從工科轉牙醫 得知業界現況後怨：我的努力算什麼？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名工科男重考考上了牙醫系，事後得知業界已呈現飽和狀態，讓他很失望。示意圖／ingimage
一名工科男重考考上了牙醫系，事後得知業界已呈現飽和狀態，讓他很失望。示意圖／ingimage

許多學子在進大學前都會慎選科系，畢竟選錯了會影響未來出路，但也有人會重考換系，一名原本就讀工學院的的網友花了2年的時間準備重考上了牙醫系，沒想到從事牙醫的親戚的一句話卻讓他彷彿被潑了一盆冷水，直呼「我花的這些時間和努力算什麼？

這名網友在《Dcard》寫道自己原本是讀交大工學院，因為覺得前途不甚光明，於是花了2年的時間重考醫牙，最後好不容易考上私立大學牙醫系，原本以為未來前途看好，沒想到日前聽到從事牙醫的親戚說「你6年後出來環境已經更慘了」，讓他聽了心都涼一半。

親戚告訴他業界的人都很有感飽和的事實，總額控管的效用也很有限，以前隨便投資就可回收利益的時代已經過去了，如果沒有一定的實力脫穎而出並且聰明行銷，牙醫診所倒的也很多。一番話讓原PO很失望，「原本以為考上後就可以保障未來一定的生活水準，那我花的這些時間和努力算什麼？」

有網友安慰原PO，「看牙的市場沒有減少，牙醫師控管的人數照舊，你跟10年前的牙醫沒有不一樣啊」、「飽合是都市，尤其是北部的事情，願意往其他地方去的話根本沒差」、「老牙醫也會退休啊，轉行也有吧。別在意什麼飽和」、「你們牙醫很不錯了，哪像我們教育系，如果當初師培控管有像你們這樣這麼嚴格執行，現在流浪教師也不會這麼多了」。

不過也有人有不同看法，「醫比牙好太多，如果是後段私立牙建議去重考班，學費全免包吃包住重考醫學系，考上還有高額獎金」、「你會想去電資類嗎？資工未來缺很多，去國外發展也行。國外資工頂尖可以領到牙醫三倍以上的薪資喔」、「別太相信網路上讀甚麼科系，薪水上看多少多少，去看人力銀行或政府統計比較準」。


Dcard 牙醫

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