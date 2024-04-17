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私立大專退場11+4校 明道大學校地仍在找接手機關

中央社／ 台北17日電
彰化縣明道大學校地仍在洽詢承接機關。圖／聯合報系資料照片
彰化縣明道大學校地仍在洽詢承接機關。圖／聯合報系資料照片

教育部今天在立法院指出，目前已退場（停辦）的私立大專共11校，加上即將退場的4校，多數校地都已有公部門的承接單位，只有位於彰化縣的明道大學，仍在洽詢承接機關。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠專案報告「教改30年廣設大學及技專升格如今面臨整併退場之問題及對策」，朝野立委關注退場學校的師生安置、校產歸公等議題。

根據教育部提供的資料，目前已退場（停辦）的11所大專，校地大都已找到承接單位，例如台灣觀光學院（花蓮縣）完成清算後，剩餘財產歸屬國立空中大學；亞太創意技術學院（苗栗縣）預計由新竹科學園區管理局承接；台灣首府大學（台南市）由台南市政府承接。

也有些大專退場後走向改辦，例如高鳳數位內容學院（屏東縣）改辦崇華國小；稻江科技暨管理學院（嘉義縣）改辦為長照機構；南榮科技大學（台南市）則是申請籌設玉秀國小。

比較特別的是高美醫護管理專科學校（高雄市），因學校法人的債權人申請強制執行，所有不動產由法院查封並拍賣。

即將退場的4校（都預計民國113年7月31日停辦），大同技術學院（嘉義市）校本部由嘉義市政府承接，太保校區則交給嘉義縣政府；東方設計大學（高雄市）校地將交給高雄科技大學；環球科技大學（雲林縣）由雲林縣政府承接。明道大學（彰化縣）是僅有還沒找到承接單位的學校，目前仍在洽詢中。

教育部長潘文忠表示，為確保退場大專校地運用、活化的公益性，目前是由行政院召開跨部會會議統籌，教育部則是成立工作小組，協助承接機關洽談後續事宜。

依據「私立高級中等以上學校退場條例」規定，學校法人解散清算後，剩餘財產只能捐贈退場基金、中央機關、公立學校或地方政府，不能落入私人口袋。

嘉義 教育部 校地

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