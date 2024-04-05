學生提早選邊站？頂大熱門科系申請入學二階時段強碰

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升大學申請入學日前公告一階段篩選結果，但有家長反應，今年頂尖大學熱門學系多於5月18、19日舉行第二階段甄選，一階通過數個熱門學系的學生恐難兩邊跑。校方表示，近年二階甄選時間很吃緊，但若學系二階僅有面試，多會開放學生協調、選擇場次，建議即早詢問校系。

有家長反映，今年申請入學二階段如清華大學、陽明交通大學資工系都將第二階段甄選日期安排於5月18日，其中清大資工甄選時間為上午10點到下午3點，且規定學生一定要參加上午的簡介和分享會，下午才進行筆試，對撞陽明交大資工系甲乙組筆試；又同日下午台大還有生物、化學共同筆試，時間上難以應對。

本報經查，今年清大資工四個組均於18日舉行二階甄選，同日還包括電機資訊學院學士班、材料科學工程學系、物理系三個組；陽明交大除了資工系甲乙組外，同日也包括資訊管理與財務金融學系等。

清大建議，若志願校系於二階段甄選日期衝突，考生可自行詢問學系能否選擇場次。也請考生先檢閱簡章，確認時程是否與其他志願衝突，再決定報名。

清大招生策略中心主任王潔談到，二階甄選時間確實不易安排，「畢竟就是那兩週。」且家長多希望陪同因此選週間也不方便。今年二階甄選校內科系時間就已排不開，家長每年都會打來反應，學校只能盡量處理，若撞期則真的沒辦法。

陽明交大教務長陳永昇也指出，二階甄試時間多由科系決定，若為純面試，部份學系會讓學生來電協調以利趕場，但筆試則都只有一個時段，畢竟不會出兩份試題。也由於學系近年希望參考學生高三下成績，因此整體二階甄選時間多往後移，可用時間更壓縮，撞期確實難免，只能建議撞期的考生選擇最喜愛的科系前往。

台大則表示，申請第二階甄選整體於五月16日至26日舉行，有11系於5月18日、19日舉行共同筆試，18日下午為生物、化學；19日上午則為綜合筆試Ａ、Ｂ，也會盡量協調分配口試時段，避免撞期。