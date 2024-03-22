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大甲高中清寒生黎昱君未補習 繁星錄取台灣大學

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
113學年度大學繁星推薦放榜，大甲高中共60人錄取大學，且多人上榜台大、清大、陽明交大、成大、政大及台灣師大等頂尖大學。圖／大甲高中提供
113學年度大學繁星推薦放榜，大甲高中共60人錄取大學，且多人上榜台大、清大、陽明交大、成大、政大及台灣師大等頂尖大學。圖／大甲高中提供

大甲高中清寒生黎昱君高三皆未補習，學業成績始終維持全校第一名，黎分享「今日事，今日畢」的好習慣，課堂遇到不會的問題，下課就向老師請益，不讓問題拖過隔夜，並積極參與科展各式比賽，這次繁星成績錄取台大機械系。

113學年度大學繁星推薦放榜，大甲高中校長高榮利表示，共60人錄取大學，而錄取國立大學人數35名，國立大學錄取率達35%，超越去年28名，且多人上榜台大、清大、陽明交大、成大、政大及台灣師大等頂尖大學。

其中，國文及自然科滿級分的高三生黎昱君，自小單親家境清寒，高中三年沒有額外預算補習，學業成績始終維持全校第一名；黎昱君分享，平時養成今日事、今日畢的好習慣，當節上課遇到不懂的內容，下課就向老師請益，當日完成複習，加上參與科展等各式比賽，獲得經驗與佳績，這次錄取台大機械系。

同為家境清寒且單親的張容甄及高銘崧，會考成績皆為3A2B(數個+)，為減輕家庭經濟負擔，就近選擇大甲高中就讀，三年學業成績維持全校2%內，錄取第一志願清大教育與學習科技系與台師大電機系。

高三生王友希入學時成績為3A2B(3+)，國中畢業選擇社區的大甲高中就讀，高中三年成績在校排前1%，對法律及相關議題有濃厚興趣，如願錄取政治大學法律系。

高三生柯芷怡、吳尚融國中成績可到市區就讀明星高中，在國中導師建議下選擇社區高中就讀，高中三年在全校前5名，如願錄取國立成功大學不分系及國立陽明交大資工系。

高榮利表示，繁星上榜的同學有許多是畢業於甲安埔地區及鄰近國中的優秀學生，學校辦學理念注重學生的個別特質，強調適性揚才多元展能，進到學校的學生，提供多元選擇的課程規劃，讓學生依自己的志趣，適性發展。

113學年度大學繁星推薦放榜，大甲高中共60人錄取大學，且多人上榜台大、清大、陽明交大、成大、政大及台灣師大等頂尖大學。圖／大甲高中提供
113學年度大學繁星推薦放榜，大甲高中共60人錄取大學，且多人上榜台大、清大、陽明交大、成大、政大及台灣師大等頂尖大學。圖／大甲高中提供
大甲高中清寒生黎昱君(中)高三皆未補習，學業成績始終維持全校第一名，黎分享「今日事，今日畢」的好習慣，不讓問題拖過隔夜，這次繁星成績錄取台大機械系。圖／大甲高中提供
大甲高中清寒生黎昱君(中)高三皆未補習，學業成績始終維持全校第一名，黎分享「今日事，今日畢」的好習慣，不讓問題拖過隔夜，這次繁星成績錄取台大機械系。圖／大甲高中提供
大甲高中清寒生黎昱君(左)高三皆未補習，學業成績始終維持全校第一名，黎分享「今日事，今日畢」的好習慣，不讓問題拖過隔夜，這次繁星成績錄取台大機械系。圖／大甲高中提供
大甲高中清寒生黎昱君(左)高三皆未補習，學業成績始終維持全校第一名，黎分享「今日事，今日畢」的好習慣，不讓問題拖過隔夜，這次繁星成績錄取台大機械系。圖／大甲高中提供

台大 繁星 陽明交大

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