北港高中繁星全壘打 弱勢學子翻轉人生如願進國立大學

雲林縣北港高中繁星揮出全疊打，共51人上榜，其中錄取台、清、交、成、政等頂尖國立大學及醫學大學也多達30人，比例近6成，有學生成績可上醫學系，但選擇讀藥學，成績亮眼，今年校排1%的施君儀、陳芊妤錄取台大藥學系、中國醫藥學系，兩人國中會考雖沒有5A，但就近選讀北港高中，雙雙考上第一志願。

校排2%的陳暘、吳宜芳錄取成大生科系、政大財管系，兩人國中會考以5A佳績，跟隨哥哥姊姊腳步選擇北港高中，如今學測以54級分、52級分上榜。同樣國中5A的林廷恆錄取清大材料系、鄭予暄錄取台師大歷史系。

韓宗鈺是宜梧國中第1名畢業，家境清寒，但勤學向上，疫情期間線上解題、晚自習、周末及寒暑假課輔無不缺席，以校排4%、學測50級分錄取交大光電系。值得一提的是該班的數學兼導師王耀璋，假日線上解題、廣開line24小時回覆學生提問，使得全班數B全部達到前標，創下歷來班級數學最佳成績。

同樣經濟弱勢的陳妍君，父母相繼病逝，由身障的姑姑撫養，還要照顧生病的祖母，養成她獨立個性，假日打工兼顧課業，仍維持班級第1名，錄取台中教育大學幼教系。家庭弱勢的李昱達，沒有父母陪伴，即使獨居仍樂觀進取，錄取金門大學都市計畫暨景觀學系。蕭來發父親長期臥床，常幫祖母務農也考上亞洲大學財經法律系。3人同班立志持續用功，勤學翻轉人生。

校長江耀淇恭喜上榜同學，也感謝老師用心教導，尤其家庭弱勢學生，都能受到妥適照顧，師生融和共創佳績考上理想校系，重建優良校風，令人欣慰。