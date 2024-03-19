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終嚐甜美果實！單親學生苦讀6年未補習 揭讀書心法繁星上台大

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
113年大學繁星推薦今天放榜，其中靜修高中共有47人上榜，錄取學校包含台大、陽交大、政大、師大、清大等頂尖大學。圖／靜修高中提供
113年大學繁星推薦今天放榜，其中靜修高中共有47人上榜，錄取學校包含台大、陽交大、政大、師大、清大等頂尖大學。圖／靜修高中提供

113年大學繁星推薦今天放榜，其中靜修高中共有47人上榜，錄取學校包含台大、陽交大、政大、師大、清大等大學。校長蔡英華表示，學校提供學生多元、適性生涯發展輔導，期勉所有學生都能在自己有興趣領域一展長才，學生透過長時間準備及努力，成功錄取自己喜歡的學校及科系。

從國中就讀靜修黃奕瑄三年前考量繁星優勢選擇直升，單親家庭中長大、未曾補習的她，除了平日上課專心，每次寫完試題都會整理錯題筆記，成功錄取台大政治學系，她也感謝班導六年來照顧，積極幫助她積極爭取各項獎助學金，種種貴人相助才能嚐到甜美果實。

國中曾在大陸就學、錄取陽明交通大學資訊管理與財務金融學系的程御綺，高中時反台升學，最有感的是多元發展的環境，例如藝能科不只是上課，還有許多報告、實作，幫助學生多方探索潛能。

錄取國立清華大學人文社會學院學士班的葉芯宇，三年前國中會考14.8分，特別感謝班導營造良好的學習氛圍，並在日常生活及校系選擇上給予建議，進入靜修使她在學業上有明顯的突破，充分發揮潛能，成功摘星心目中的第一志願。

同樣為國中直升的黃為騫，上高中後開始關注社會及人權議題，輔大法律系是他最嚮往的校系，成功繁星考上。他分享，在高中階段跟著學校的安排，不論是加深加廣課程、衝刺班、夜自習均全程參與，有效幫助自己把握零碎時間，更特別感謝國文老師結合時事議題教學模式，培養思辨能力與國際視野。

台大 繁星 補習

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