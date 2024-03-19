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父母教育1信念孩繁星上台大電機 布農族生以一般生通過醫學系門檻

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
今繁星放榜，桃園中壢啟英高中學生陳禹鈞錄取台大電機系。圖／啟英高中提供
今繁星放榜，桃園中壢啟英高中學生陳禹鈞錄取台大電機系。圖／啟英高中提供

繁星放榜，桃園中壢啟英高中歷年繁星上榜率均能在80%以上，最佳年度更高達93%，今年應屆129人，校方繁星推薦48人，40位同學取得金榜，錄取率達84%，其中2生通過台北醫學大學及高雄醫學大學醫學系。

「選擇啟英高中是我人生中一個令人難忘的決定」通過北醫醫學系的李昶鴻說，國文對他而言，一直是一道難以跨越的門檻，不過藉由老師的熱情和耐心讓他重新燃起了對語文的熱愛，努力向上也找回讀書信心。

而來自布農族孫浩以一般生身分通過高醫醫學系，他表示，在學習資源不如其他人的狀況下，更加珍惜每一個學習的機會。為了來校把握時間，加入啟英高中恆愛樓宿舍的行列，省去以往通勤的時間，同時學校提供完善的自習環境，讓他心無旁騖好好學習，而這些生活上的改變都成為求學路上最佳助力，造就他邁向醫學進路的基石。

而錄取台大電機系的陳禹均，父母從小教育他對生活中的事物要盡力，就算自己沒有天賦，也要盡全力以赴，這個習慣也造就了他現在的生活態度。運動和讀書兩者並存，球類團體活動不僅帶給他生活的樂趣，更塑造他勇於表達的能力。

而陳禹鈞參加班聯會參與領略到「解決問題」及「領導力」的重要，很高興能夠運用繁星考取他的目標台大機械工程學系，很期待上了大學，在未來成為優秀的工程師。

今繁星放榜，桃園中壢啟英高中學生的李昶鴻通過北醫醫學系。圖／啟英高中提供
今繁星放榜，桃園中壢啟英高中學生的李昶鴻通過北醫醫學系。圖／啟英高中提供
今繁星放榜，桃園中壢啟英高中孫浩為布農族原住民學生，積極向學，以一般生身分通過醫學系門檻。圖／啟英高中提供
今繁星放榜，桃園中壢啟英高中孫浩為布農族原住民學生，積極向學，以一般生身分通過醫學系門檻。圖／啟英高中提供
今繁星放榜，桃園中壢啟英高中歷年繁星上榜率均能在80%以上，最佳年度更高達93%，今年應屆129人，校方繁星推薦48人，40位同學取得金榜，錄取率達84%。圖／啟英高中提供
今繁星放榜，桃園中壢啟英高中歷年繁星上榜率均能在80%以上，最佳年度更高達93%，今年應屆129人，校方繁星推薦48人，40位同學取得金榜，錄取率達84%。圖／啟英高中提供

布農族 繁星 醫學

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