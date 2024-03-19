周邊3公里沒超商！屏北高中繁星錄取率「高達9成」 學生讚：遠離塵囂

位在屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中，校園周邊3公里沒有超商、住家，今年大學繁星推薦表現亮眼，錄取率近9成，繁星錄取台大農經系的學生陳宥均說，選擇屏北是因為學校遠離塵囂，是適合讀書好地方，他也分享讀書方法，課本後面習題反複練習，課堂認真聽，不會馬上問，回家多練習，養成規律作息習慣，累積學科實力。

屏北高中今年高三學生249人，報名繁星75人，今19日放榜67人錄取，錄取國立有27人（占36%），錄取醫學大學有4人、師範院校3人、台大1人，繁星錄取率89.3%。

學生張秝綺錄取台灣師大華語應華組，她說，錄取心目中的台灣師大，謝謝屏北師長教導。她也提醒學弟妹，準備學測時不偏廢某一科，各科平均發展，考試時間越近越要自律及作息正常，並且堅信能透過繁星計畫進入自己心目中理想的大學。

學生邱文凱錄取中興大學土環系，他說，學校是很棒的學習環境，周遭3公里沒有住家、店家，很適合學習讀書好地方，老師專業又有耐心。準備學測過程，每科排時間複習。

屏北高中教務主任陳威廷說，屏北高中是綜合高中，高一試探、高二分流、高三專精，讓學生適性揚才，學校也依據新課綱規範開設多元選修課程供學生選修，並推動自主學習，專題探究與實作，養成學生自主管理、自我負責、自我定向及終身學習的能力。

陳威廷說，屏北高中學生在國中會考成績大部分在2B到3B，3年努力學習，繁星推薦錄取心中理想大學，證明學校課程規畫的好，學生都能適性發展。