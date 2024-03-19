快訊

獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

PLG／國王承認了！林書豪靜脈雷射誤觸禁藥 下架影片道歉

白沙屯媽有「雷達」 距20公尺遠神轎竟轉向280名萌孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周邊3公里沒超商！屏北高中繁星錄取率「高達9成」 學生讚：遠離塵囂

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
位在屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中，校園周邊3公里沒有超商、住家，今年大學繁星推薦表現亮眼，錄取率近9成，校長林宏澤（中）與錄取學生開心合影。圖／屏北高中提供
位在屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中，校園周邊3公里沒有超商、住家，今年大學繁星推薦表現亮眼，錄取率近9成，校長林宏澤（中）與錄取學生開心合影。圖／屏北高中提供

位在屏東縣鹽埔鄉的國立屏北高中，校園周邊3公里沒有超商、住家，今年大學繁星推薦表現亮眼，錄取率近9成，繁星錄取台大農經系的學生陳宥均說，選擇屏北是因為學校遠離塵囂，是適合讀書好地方，他也分享讀書方法，課本後面習題反複練習，課堂認真聽，不會馬上問，回家多練習，養成規律作息習慣，累積學科實力。

屏北高中今年高三學生249人，報名繁星75人，今19日放榜67人錄取，錄取國立有27人（占36%），錄取醫學大學有4人、師範院校3人、台大1人，繁星錄取率89.3%。

學生張秝綺錄取台灣師大華語應華組，她說，錄取心目中的台灣師大，謝謝屏北師長教導。她也提醒學弟妹，準備學測時不偏廢某一科，各科平均發展，考試時間越近越要自律及作息正常，並且堅信能透過繁星計畫進入自己心目中理想的大學。

學生邱文凱錄取中興大學土環系，他說，學校是很棒的學習環境，周遭3公里沒有住家、店家，很適合學習讀書好地方，老師專業又有耐心。準備學測過程，每科排時間複習。

屏北高中教務主任陳威廷說，屏北高中是綜合高中，高一試探、高二分流、高三專精，讓學生適性揚才，學校也依據新課綱規範開設多元選修課程供學生選修，並推動自主學習，專題探究與實作，養成學生自主管理、自我負責、自我定向及終身學習的能力。

陳威廷說，屏北高中學生在國中會考成績大部分在2B到3B，3年努力學習，繁星推薦錄取心中理想大學，證明學校課程規畫的好，學生都能適性發展。

台大 學測 屏東縣 放榜 繁星

延伸閱讀

繁星放榜南一中9人、南女中7人通過醫學、牙醫第一階段篩選

林口高中連兩年繁星全台最多人 校長：在地就學留人才

竹市繁星推薦 119名準大學生出爐

南光高中繁星74人「逾8成國中部直升」 錄取創新高鳴炮74秒慶祝

相關新聞

高分群不再鎖定醫牙？資通訊科系正夯 台大、頂大電機系繁星衝上校排1%

113升大學繁星推薦一到七類學群今天放榜，根據國立台灣大學、陽明交大、清大等校統計，今年繁星推薦電機系錄取學生校排都在1...

繁星推薦台大缺額歷年最多 這科系無人錄取

升大學三大管道之一、113繁星推薦第一至第七類學群今天放榜，國立台灣大學總計26個缺額，校方坦言是歷年來「缺額最多」的一...

繁星放榜！她3年前會考失利 苦讀成功錄取台大法律系

113學年大學繁星推薦第1至第7類學群錄取名單今天公布，桃園市南崁高中今年推薦143名學生，共91人上榜，國立大學就有4...

祖父罹三癌「與癌細胞共存」 他欲揭神秘面紗！繁星放榜如願錄取醫學系

國立溪湖高中考生鄭綋璋的祖父罹患三種癌症，在現代醫學治療下，與癌細胞共存10多年，鄭綋璋想揭開這層神秘面紗，立志攻讀醫科...

繁星錄取頂大！隻身跨中央山脈租屋就學 他不靠補習揭讀書「關鍵心態」

大學繁星推薦今天放榜，國立新豐高中今年69人申請，47人錄取成為準大學生，錄取率近7成，成績亮眼，師生欣喜不已。其中自然...

彰化女中繁星31人上榜 「恐龍法官」燃起她好奇心！如願上政大法律系

國立彰化女中今年87人參加大學繁星推薦，共有31人上榜，包括5人通過醫學系、牙醫系一階，以及18人高中國立大學、8人考上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。