受街友無資源看病、偏鄉缺醫療衝擊 治平2生繁星通過醫學系

今繁星放榜，桃園治平高中又創亮眼佳績，全校72人榮登金榜，2位通過台北醫學大學及高雄醫學大學醫學系第一階段門檻，而錄取台灣大學3位、清華1位、陽明交通大學1位、成大1位、政大1位、中央2位、中山1位、中正2位、中興2位、北大1位，其餘國立大學共36位，2位拿下醫學系的資格，也超越去年紀錄。

以在校成績2%的排名，通過台北醫學大學醫學系的林同學，每天遠從新竹縣湖口鄉搭火車到楊梅埔心上學，國中放棄武陵高中直升治平，這次學測數學滿級分的他，最常在放學後到咖啡廳讀書，跟店員一起收店下班成了他大學學測最後衝刺的日常。

過去林也參與台灣大學社會創造營隊，深度接觸到街友，從街友口中得知他們無資力就醫，或就醫時因為街友的外型或身分而備受歧視，這讓他難以承受，後來藉由線上學習平台、網路教學資源，修習多項線上課程，未來希望能在醫療領域為街友盡分心力，通過也表示他離夢想靠近了一大步。

而以校排名1%通過高雄醫學大學醫學系的鄭同學，在醫療資源不豐的桃園觀音長大，鄭的祖父母因照護身心障礙的叔公多年，有感偏鄉、長照和身心障礙專業照護資源匱乏，決定創辦服務身心障礙病患的社會福利機構。在偏鄉醫療資源難到位，人力缺乏等困境的耳濡目染下，鄭萌芽要改善家鄉的醫療資源不足的心願。

高中2年級以自己瘦小身軀，自願扛著各種沉甸甸的醫療物資徒步山區，隨著路竹會到南投仁愛鄉義診，打地鋪睡活動中心的克難感，遠不及義診時，知道應該下山洗腎的老爺爺，卻因要照顧隔代托育的孫子，而無法按時到遠在2小時路程遠的診所就醫，只能無奈地放任腎功能變差，如同海嘯般的不捨衝擊心中而來，也確定從醫決心。