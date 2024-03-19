繁星錄取頂大！隻身跨中央山脈租屋就學 他不靠補習揭讀書「關鍵心態」

大學繁星推薦今天放榜，國立新豐高中今年69人申請，47人錄取成為準大學生，錄取率近7成，成績亮眼，師生欣喜不已。其中自然組學生莊秉文隻身從花蓮到台南就讀，租屋在歸仁區生活，不靠補習，透過繁星錄取成大物理學系，相當不容易，校方稱讚他自律性高。

莊秉文小學、國中皆在花東地區就讀，國中畢業後，想要「出外看看」，向爸媽討論想到外地讀高中。他笑著說，原本想在台北就讀，不過台南有親戚，遂寄宿到親友家。

莊秉文指出，親友住在台南東區，通勤1學期後，決定在學校附近自己租屋生活，原本遭家長反對，但經過1年的成績考驗，才讓爸媽逐漸放心，一開始沒有家人陪伴會感到寂寞，不過生活一段時間後，沒有外界干擾反倒是適合讀書的環境，保持良好心態也是重要關鍵，該放鬆時會適度休息，每天至少撥3小時讀書，「自我要求最重要」。

另，同是自然組的陳彥宇錄取中國醫藥大學藥學系，他從關廟國中畢業後，就近入學是優先考量，減少交通費支出，也有多餘時間從事自己興趣，他對生物、化學有興趣，高中期間取得丙級化學技術士證照。

社會組林家宏、鄭巧筠分別錄取政大中文系、台藝大廣電系；家宏獲得國文滿級分，兩篇作文皆Ａ的好成績。他說，從小就對傳統文藝很有興趣，練書法、拜師學習廟會道教文化，甚至不知為何從小就對老、莊子等書籍有興趣，造就他喜愛國文的基礎。巧筠個性活潑，喜愛身處舞台的感覺，未來打算雙主修戲劇系。