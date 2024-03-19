快訊

獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

PLG／國王承認了！林書豪靜脈雷射誤觸禁藥 下架影片道歉

白沙屯媽有「雷達」 距20公尺遠神轎竟轉向280名萌孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繁星錄取頂大！隻身跨中央山脈租屋就學 他不靠補習揭讀書「關鍵心態」

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
自然組學生陳彥宇（左起）、莊秉文分別錄取中國醫藥大學藥學系及成功大學物理學系。記者李文德／攝影
自然組學生陳彥宇（左起）、莊秉文分別錄取中國醫藥大學藥學系及成功大學物理學系。記者李文德／攝影

大學繁星推薦今天放榜，國立新豐高中今年69人申請，47人錄取成為準大學生，錄取率近7成，成績亮眼，師生欣喜不已。其中自然組學生莊秉文隻身從花蓮到台南就讀，租屋在歸仁區生活，不靠補習，透過繁星錄取成大物理學系，相當不容易，校方稱讚他自律性高。

莊秉文小學、國中皆在花東地區就讀，國中畢業後，想要「出外看看」，向爸媽討論想到外地讀高中。他笑著說，原本想在台北就讀，不過台南有親戚，遂寄宿到親友家。

莊秉文指出，親友住在台南東區，通勤1學期後，決定在學校附近自己租屋生活，原本遭家長反對，但經過1年的成績考驗，才讓爸媽逐漸放心，一開始沒有家人陪伴會感到寂寞，不過生活一段時間後，沒有外界干擾反倒是適合讀書的環境，保持良好心態也是重要關鍵，該放鬆時會適度休息，每天至少撥3小時讀書，「自我要求最重要」。

另，同是自然組的陳彥宇錄取中國醫藥大學藥學系，他從關廟國中畢業後，就近入學是優先考量，減少交通費支出，也有多餘時間從事自己興趣，他對生物、化學有興趣，高中期間取得丙級化學技術士證照。

社會組林家宏、鄭巧筠分別錄取政大中文系、台藝大廣電系；家宏獲得國文滿級分，兩篇作文皆Ａ的好成績。他說，從小就對傳統文藝很有興趣，練書法、拜師學習廟會道教文化，甚至不知為何從小就對老、莊子等書籍有興趣，造就他喜愛國文的基礎。巧筠個性活潑，喜愛身處舞台的感覺，未來打算雙主修戲劇系。

校長楊榮仁指出，透過繁星錄取者及特殊選才錄取學生多為就近入學，近年來學校也積極推在地化社會探究課程及國際文化交流，增強學生國際視野語文強化。

國立新豐高中今年繁星推薦共47名學生順利成為準大學生，錄取率近7成，相當亮眼。記者李文德／攝影
國立新豐高中今年繁星推薦共47名學生順利成為準大學生，錄取率近7成，相當亮眼。記者李文德／攝影

繁星 補習

延伸閱讀

留縣直升省通學時間 屏縣大同高中繁星錄取心中第一志願

永慶高中繁星創新高第3度迎來醫科生 榜首涂詠程錄取中醫學系

中興高中繁星7人上頂大 會考1A學生3年後衝上興大物理

繁星錄取數全國第三 苗栗高中：教學資源不輸明星學校

相關新聞

高分群不再鎖定醫牙？資通訊科系正夯 台大、頂大電機系繁星衝上校排1%

113升大學繁星推薦一到七類學群今天放榜，根據國立台灣大學、陽明交大、清大等校統計，今年繁星推薦電機系錄取學生校排都在1...

繁星放榜缺額1713近五年來最多 私立大學僅「這7所」滿招

113學年度升大學繁星推薦管道今天公告第一類至第七類學群錄取結果，整體錄取率64.19%，但各校缺額數總計1713個，創...

繁星推薦台大缺額歷年最多 這科系無人錄取

升大學三大管道之一、113繁星推薦第一至第七類學群今天放榜，國立台灣大學總計26個缺額，校方坦言是歷年來「缺額最多」的一...

繁星放榜！她3年前會考失利 苦讀成功錄取台大法律系

113學年大學繁星推薦第1至第7類學群錄取名單今天公布，桃園市南崁高中今年推薦143名學生，共91人上榜，國立大學就有4...

祖父罹三癌「與癌細胞共存」 他欲揭神秘面紗！繁星放榜如願錄取醫學系

國立溪湖高中考生鄭綋璋的祖父罹患三種癌症，在現代醫學治療下，與癌細胞共存10多年，鄭綋璋想揭開這層神秘面紗，立志攻讀醫科...

繁星錄取頂大！隻身跨中央山脈租屋就學 他不靠補習揭讀書「關鍵心態」

大學繁星推薦今天放榜，國立新豐高中今年69人申請，47人錄取成為準大學生，錄取率近7成，成績亮眼，師生欣喜不已。其中自然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。