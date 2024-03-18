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四技申請入學開跑 共7933名額、一人最多填6志願
113學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生，共有60所科技校院587個系（組）、學程，提供7933招生名額，每個系報名費為100元，一人最多可選填6個志願。
四技申請入學一律採取網路報名，應屆高中畢業生應由就讀學校於3月18日早上10點起至3月21日下午5點止集體報名，非應屆高中畢業生於3月18日早上10點起至3月22日下午5點止採網路個別報名。
技專校院招生委員會聯合會表示，申請生可申請校系（組）、學程數最多6個志願，每申請1個校系（組）、學程報名費為100元。低收入戶申請生免繳報名費，中低收入戶申請生減免報名費60%。申請生除符合招生簡章規定之申請資格外，必須先參加大學入學考試中心基金會辦理的113學年度學科能力測驗且取得學測成績，方可報考。
第一階段篩選結果將於113年3月28日10：00起公告，申請生請至113學年度四技申請入學網站查詢，相關規定請參閱招生簡章。另可參考四技申請入學招生官網，若對上述招生有任何問題，也可逕洽技專校院招生委員會聯合會。電話：(02)2772-5333。
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