學測公布成績 補教估台大醫牙門檻59級分 49級分可上頂大熱門科系

今日學測成績公布，得勝者文教考試策略中心主任藍天予預估，今年台大醫牙門檻59級分，北醫醫學、長庚醫學可能提高一級到58級分；台大電機、資工3科為44級分。社會組的部分，採計國文、英文、數Ａ的台大財會約42級分，台大法律採計4科約58級分。

藍天予表示，今年國文、英文五標大致持平，數Ａ前段也是持平，數Ｂ則前標、均標有下降，社會相比「歷年最難」的去年有所回升。學生在評估今年落點時，有看數Ｂ的校系可能相比去年降一級分、社會上升一級分，自然門檻也可能回升。

●醫學系門檻56級分 北醫、長庚估提升

參考五標上升下降的情形後，藍天予分析，醫牙採計的國文、英文、數Ａ、自然組合，可以預期部分科系相較去年會提高一級分。今年台大醫學、陽交大醫學醫師組、台大牙醫約59級分，去年北醫醫學、長庚醫學57級分，今年應該會提高一級到58級分，成大醫學也是58級分，北醫牙醫、高醫牙醫為57級分。

其中，陽明交通大學新成立的中醫系比較難預估，但該系不像長庚或中國中醫可以修西醫，並考慮陽交大是國立大學，藍天與估計會略高於中國中醫乙，門檻約為57級分。整體來說醫學系門檻約為56級分，公費醫科（不含國防醫學院、）約為55級分。

許多電資科系採計的英文、數Ａ、自然組合，藍天予預期部分科系門檻會提高一級分，而台大電機、資工、交大電機甲、清大電機甲門檻為44級分，交大電機乙、清大電資學士班、電機乙為43級分，成大電機、資工為42級分。

●頂大財會級分門檻持平 台大法律需58級分

社會組的部分，藍天予認為算是「友善的一年」，沒有突然暴漲或暴跌，多數與去年相比級分持平或加一級分。頂大財會校系採計的國文、英文、數Ａ組合，校系與去年相比大致上持平，因此和去年相比分數不會相差太大。台大財金、台大會計約42級分，政大會計、清大計財40級分，清大科管39級分。採計國文、英文、數Ａ、社會組合的校系則可能提高一級分，台大國企約為56級分、台大工管企管組為55級分。

藍天予指出，採計國文、英文、數Ｂ、社會組合的科系中，由於國英難度持平、社會科較簡單且數Ｂ變難，綜合考量之下門檻持平，台大法律財法組、法學組約58級分，政大法律約55級分。

藍天予表示，預估台大熱門科系門檻約為51級分，頂大熱門科系門檻為49級分。他鼓勵考生在6個志願中，選1、2個純粹是「喜歡」的科系，不考慮級分的門檻去選填，或許能有意外的好結果，像是政大英文去年國文、英文、數Ｂ、社會門檻48級分，但前年高達55級分。