台南一中5人學測滿級分 57級分以上大增22人共49人

大學入學學科能力測驗成績今天揭曉，台南一中表現優異，學測6科皆有過半學生超越全國前標，5人滿級分，較去年增57級分以上高分群人數49人，較去年大增22人，其中滿級分學生有4人以醫學系為第一目標。

台南一中校長廖財固感謝全校教師及家長會，不但持續推動既有的課堂教學、作業（作文）批改、午間諮詢、拔尖扶弱及生活輔導，並由家長會支持舉辦學測前「活力補給站」，各科老師輪流陪伴之下，鼓勵學生放學後留校讀書，讓學生全力衝刺，再創佳績。學生也普認，考前1個月的活力補給站，讓他們放學後更能在校專心讀書，並衝出好成績。

廖財固說，今年學測成績全面提升，國英數A自四科合計57級分以上的高分群人數比去年大增22人共49人，其中滿級分增加1人，59級分增加2人，58級分人數則大增12人，57級分增加7人。

臺南一中以數理性向學生為主，今年度學測成績仍在數理科目有優異表現，數學A有51人達滿級分，比去年增加12人。自然科有79人達滿級分，比去年增加27人。國文達前標69.4%、英文是70.3%、數學A67%、數學B64.3、自然70.8%。

校長廖財固表示，111學年度開始，南一中數位科技領域（傳統二類組）學生數多於生物醫農領域（傳統三類組），可見學生依照個人興趣及社會脈動選擇理想科系。該校鼓勵學生適性發展，追求自己的目標，也提醒同學不忘陶養生活知能、創新發展、關注全球議題及關懷社會正義。

今年是考招新制第2年，南一中評估，因應第一屆招生狀況，各大學視大學申請為主要招生管道，大學申請名額佔招生管道名額半數以上。廖財固提醒學生把握大學申請，除檢視學習歷程檔案的規畫與製作，高三下課業也納入第二階段修課紀錄參酌項目，切莫鬆懈。輔導室將會舉辦各項模擬面試工作，協助同學準備，期盼南一中學生不但在大學升學上有好的表現，更要成為適應新時代變局，具有終身學習能力的當代公民。