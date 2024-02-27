快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

台南一中5人學測滿級分 57級分以上大增22人共49人

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學入學學科能力測驗成績今天揭曉，台南一中表現優異，學測6科皆有過半學生超越全國前標，5人滿級分。記者鄭惠仁／攝影
大學入學學科能力測驗成績今天揭曉，台南一中表現優異，學測6科皆有過半學生超越全國前標，5人滿級分。記者鄭惠仁／攝影

大學入學學科能力測驗成績今天揭曉，台南一中表現優異，學測6科皆有過半學生超越全國前標，5人滿級分，較去年增57級分以上高分群人數49人，較去年大增22人，其中滿級分學生有4人以醫學系為第一目標。

台南一中校長廖財固感謝全校教師及家長會，不但持續推動既有的課堂教學、作業（作文）批改、午間諮詢、拔尖扶弱及生活輔導，並由家長會支持舉辦學測前「活力補給站」，各科老師輪流陪伴之下，鼓勵學生放學後留校讀書，讓學生全力衝刺，再創佳績。學生也普認，考前1個月的活力補給站，讓他們放學後更能在校專心讀書，並衝出好成績。

廖財固說，今年學測成績全面提升，國英數A自四科合計57級分以上的高分群人數比去年大增22人共49人，其中滿級分增加1人，59級分增加2人，58級分人數則大增12人，57級分增加7人。

臺南一中以數理性向學生為主，今年度學測成績仍在數理科目有優異表現，數學A有51人達滿級分，比去年增加12人。自然科有79人達滿級分，比去年增加27人。國文達前標69.4%、英文是70.3%、數學A67%、數學B64.3、自然70.8%。

校長廖財固表示，111學年度開始，南一中數位科技領域（傳統二類組）學生數多於生物醫農領域（傳統三類組），可見學生依照個人興趣及社會脈動選擇理想科系。該校鼓勵學生適性發展，追求自己的目標，也提醒同學不忘陶養生活知能、創新發展、關注全球議題及關懷社會正義。

今年是考招新制第2年，南一中評估，因應第一屆招生狀況，各大學視大學申請為主要招生管道，大學申請名額佔招生管道名額半數以上。廖財固提醒學生把握大學申請，除檢視學習歷程檔案的規畫與製作，高三下課業也納入第二階段修課紀錄參酌項目，切莫鬆懈。輔導室將會舉辦各項模擬面試工作，協助同學準備，期盼南一中學生不但在大學升學上有好的表現，更要成為適應新時代變局，具有終身學習能力的當代公民。

南一中 學測 滿級分

延伸閱讀

學測五標公布 數學考科滿級分最少

學測自然滿級分增逾千人 數B滿級分近3年最少

4.8萬學測考生6科全考「考好考滿」人數占4成

學測左營高中考場提早1分響鈴 56人數A獲加一級分有人增為15級分

相關新聞

113大學學測今公布成績 查成績、五標看這裡

113學年度學科能力測驗成績今天公布，大考中心網站將公布成績統計資料，含各科級分人數百分比累計表及「頂標」、「前標」、「...

台南一中5人學測滿級分 57級分以上大增22人共49人

大學入學學科能力測驗成績今天揭曉，台南一中表現優異，學測6科皆有過半學生超越全國前標，5人滿級分，較去年增57級分以上高...

4.8萬學測考生6科全考「考好考滿」人數占4成

113學測成績今天公告，大考中心亦公布今年五標級分和相關統計數據。大考中心指出，一次選擇「六科全考」的考生最多，12萬考...

學測左營高中考場提早1分響鈴 56人數A獲加一級分有人增為15級分

大考中心今天公告113升大學學測成績和相關統計數據，學測時高雄市左營高中考場學測數A時考試結束鈴提早響，大考中心說明，將...

學測成績出爐 國文五標和去年相同數B滿級分人數少500人

大考中心今天公布113學年升大學學測成績與相關統計，今年數Ａ和去年相較頂標、前標均略升1級分，為12和10級分；國文科五...

學測五標公布 數學考科滿級分最少

國文、英文、社會、自然考科頂標皆為13級分；數A、數B頂標卻是12級分！大考中心27日公布學測資料統計，數A、數B拿到滿級分的考生最少，皆不到2千人。大考中心副主任岳修平表示，數學向來是比較挑戰的考科

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。