4.8萬學測考生6科全考「考好考滿」人數占4成

113學測成績今天公告，大考中心亦公布今年5標級分和相關統計數據。大考中心指出，一次選擇「6科全考」的考生最多，12萬考生中4.8萬人選擇六科全考，占比已達4成，無論人數和占比均較112、111學年多。

大考中心今天公布學測成績和相關統計數據，大考中心副主任岳修平指出，113學年仍屬選考國文、英文科的學生最多，兩者都有11.9萬名考生選考，選考百分比接近100%。數Ａ和數Ｂ中，選考數Ａ的考生數和占比均比去年略升，占比為75.57%；但選擇考數Ｂ的學生略微下降，從去年的85.24%降為82.40%。

岳修平也說，今年社會科選考人數占比為79.82%，較去年略少；自然科選考人數百分比則最少，今年為65.13%，但近3年選考人數占比均緩步成長。

此外，為減輕考生負擔、更對準學系專業，6年前申請入學、繁星推薦學測篩選科目已經以4科為限制，但大考中心今天公布的統計數據仍顯示，一次「考好考滿」選考6科考科的學生仍最多，達到4.8萬人，占比40.74%，也是近3年來首度突破4成。

岳修平表示，選考5科的考生中，選考組合以「國、英、數Ａ、數Ｂ、社會」最多；選考4科的考生中，則多選擇「國、英、數Ｂ、社會」和「國、英、數Ａ、自然」。

大考中心也分析今年學測人數報考組成，12萬報考人數中10.5萬為應屆考生，1.4萬則為非應屆，非應屆考生再較去年增加2450人。岳修平說，111學年度是新課綱上路後首屆學測，當年非應屆考生大幅下滑，只有9270人，但隨新課綱上路後，非應屆考生也回流並趨於穩定，評估沒有特殊事件下，112、113學年都是回歸相對平穩的狀態，非應屆考生數接近110年比例。

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